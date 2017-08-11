Birinci çeyrekte kazandıran Spectacles gözlükler, 2017'nin ikinci çeyreğinde beklenen geliri sağlayamadı. Firma gözlüklerin satışlarını daha da arttırabilmek için satış noktalarını arttırma stratejisini yaygınlaştırmaya çalışıyor.

Firmanın son kazanç bildirimlerine bakacak olursak Snap gözlüklerine ilgi, uzun süreli olmaktan çok, kullanıp atma yönünde eğilim göstermeye başladı. Snap’in finans şefi Drew Vollero, ikinci çeyrekte edinilen kazanca dair verilen hayal kırıklığı yaşatan rapordan sonra bazı rakamları açıklamak üzere bir toplantı düzenledi. Bu açıklamalar arasında belki de en ilgi çekici olanı, Snap’in ilk donanım teşebbüsü olan Spectacles’tan edinilen, ikinci çeyrekte düşme eğilimine giren kazanç bildirimi oldu.

Volero yatırımcılara “Esasen 5.4 milyon dolar olan kazanç, Spectacles’ın neden olduğu bir düşüş yaşadı” dedi. Bu tablo, Snap’in 2017 yılı ilk çeyreğinde açıkladığı 8.3 milyon dolarlık gelir bildirimine oranla yaklaşık %35 oranında bir düşüşe denk geliyor. Genel anlamda bu kazancın tümünün Spectacles satışlarından kaynaklandığını varsayacak olursak, Snap’in yılın ilk 3 ayında 61.800 çift satış yaptığını, ikinci çeyrekte ise 41.500 çift satış yaptığını söyleyebiliriz (Spectacles’ın fiyatı yaklaşık 130$ civarında).

Dürüst olmak gerekirse Snap’in, gözlüklerin başarısı için çok fazla yatırım yapmamış olduğuna yönelik bir izlenim edindiğimizi söyleyebiliriz. Belki de Spectacles’ı reel gelir kaynağı olmaktan çok, reklam aracı olarak görüyor olabilir. Snap yayınladığı bildiride aynı zamanda Spectacles’ın kendileri için önemli bir gelir sağlamadığını ve gelecekte de bu durumun değişeceğinin görülmediği şeklinde bir not düşmüş.

Buna rağmen firma, Spectacles’ın daha kolay alınmasını sağlamak üzere bazı adımlar atmıştı. Firma, gözlüklerin satışı için otomatları da kullanırken, aynı zamanda fiziksel mağazalarda ve online ortamda da satışını gerçekleştirmeye çalışıyor. Örneğin Amazon ya da Londra’daki Harods mağazasından bir çift Spectacles gözlüğü satın alabilirsiniz. Bu arada uygulanmakta olan bu geniş tabanlı satış stratejisi henüz yeni olduğu için edinilen karla ilgili olarak 3. Çeyrekten önce bilgi sahibi olamayacağız.