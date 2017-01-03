Snapchat'te Köpek Filtresini Kullanan Kızını Köpek Kafesine Kapatan Baba

Snapchat'te köpek filtresi kullanarak snap gönderen 17 yaşındaki kızı, babası ceza vermek için bir köpek kafesine kapatttı.

Özellikle 13-17 yaş aralığındaki gençlerin hayranlıkla kullandığı, dünya üzerinde gençlerin sosyal ağı olarak tanınan Snapchat'in oldukça ilginç durumlara konu olduğunu görmüştük ancak bu sefer yaşanan olay diğerlerinden daha farklı.

Snapchat'teki filtrelerle kendi fotoğrafını çeken 17 yaşındaki genç kız, köpek filterisini kullanarak çektiği fotoğraflarını diğer sosyal ağ hesaplarında da paylaştı. Genç kızın bu fotoğraflarında Facebook'ta denk gelen 42 yaşındaki babası adeta sinir krizi geçirdi ve ceza olarak kızını bir köpek kafesine kapattı. Baba, kızını üç gün boyunca altında sadece gazete serili olan kafeste kapalı tuttu. (Bir tane amca da kızının fotoğraflarının aynısını çekilip taklit etmişti, o kız dua etsin bu olayı yaşamamış)

Olayın ardından genç kızın babası tutuklanırken genç kız ailesinin elinden alındı ve Santiago polis departmanı tarafından büyükannesine emanet edildi. Muhtemelen bu baba uzun yıllar tutuklu kalacak.