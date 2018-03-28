Snapchat adlı anlık fotoğraf paylaşım uygulaması, kullanıcıların verilerini diğer uygulamalar ile paylaşacağı Connected Apps özelliğini test etmeye başladı.

Bildiğiniz üzere son günlerin en büyük kaoslarından biri Facebook’un kullanıcı verilerini paylaşmasıydı. Şimdi anlık fotoğraf paylaşım uygulaması Snapchat de, Facebook’un yolundan giderek kullanıcıların verilerini diğer uygulamalara açacak Connected Apps özelliğini test etmeye başladı.

Son dönemlerde Facebook’un zor zamanlar geçirmesine neden olan bu yaklaşım, kullanıcılara Snapchat hesaplarını kullanarak diğer servislere üye olmaları konusunda kolaylık sağlayacak olsa da, aynı zamanda verilerin de dışarıya açılmasına sebep olacak. Şu an için sadece Bitmoji ve Shazam uygulamalarının girişi için Snapchat hesabı bilgileriniz kullanıyordu. Ancak anlaşılan o ki Snapchat, sosyal medya devleri olan Facebook ve Twitter’ın izinden gitmeye karar vermiş. Facebook uygulamasından ağzı yanan kullanıcıların, bu konuya tepki gösterip göstermeyeceği ise gelecek günlerde belli olacaktır.

Mashable’ın haberine göre, Snapchat söz konusu API’ı Connected Apps adıyla test etmeye başladı. Ayarlar bölümüne konumlandırılan Connected Apps’in açıklamasında ise “Bu uygulamalar Snapchat hesabına bağlı. Bir uygulama seçerek hangi bilgilere erişebileceğini seçebilirsin” deniliyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce de Snapchat’in bu atağı biraz zamansız mı oldu?