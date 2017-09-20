Snapchat'te Reklam Demek Oyun Ve Eğlence Demek

Kullanıcıların tıklayacakları reklamların açılacağı sayfalarda oyun oynayarak eğlenebilmelerini sağlayacak yeni program, hem ziyaretçi sayısını ve oturum süresini arttırmayı, hem de daha fazla reklamcı çekmeyi hedefliyor.

Snap reklamlarının sıkıcı mobil bir websiteden çok, daha ilginç bir yere açılmasını tasarlıyor. Bugün yaptığı açıklamayla 14 yeni reklam yapım ortaklığına giriştiğini belirten Snap, bu ortakların Snapchat’in reklamlarının belirli oyunlar, etkileşimli videolar, jiroskop kullanımı, gençlere yönelik kampanyalar ve ön yüklemeli anlık uygulamaları içeren yapımlar üreteceklerini söyledi. Her ne kadar Snapchat geçmişte sosyal starlardan uzak durduysa da aynı zamanda reklamcıların tanınmış simalarla bağlantısını kuracakları da söyleniyor.

Snapchat ‘yapımcı ortak’ programını geçtiğimiz yıl açık bir geliştirici platformunun yerine uygulamaya koymuştu. Fakat şimdi ziyaretçilerin ‘Hikayleer ya da Keşfet’ içeriği içerisinde gördükleri ‘Top Snap’ reklam görüntülerinin oluşturulmasına odaklanmak yerine yeni ‘Üretici Ortaklar’, Snapchat’in iç tarayıcısında yüklenen reklamlar üzerindeki deneyimi geliştirmeyi hedefliyor.

Snapchat ortaklarıyla birlikte, ‘Adweek SocialTimes (Haftanın Reklamı Sosyal Anlar) özelliği üzerinden, örneğin Budweiser’ın ‘Super Bowl’ kampanyası için hazırlanan oynanabilir futbol oyununa ya da Adidas’ın futbol oyununa açılan yeni ‘tıklama sonrası’ işlevselliğini test ediyor.

Eğer tıklama sonrası kullanım daha eğlenceli hale getirilebilirse, kullanıcıların reklamları hemen geçmek yerine reklamlara daha çok tıklamaları sağlanabilir. Diğer yandan ziyaretler site üzerinde daha fazla kalmayı, daha çok şeyle meşgul olmayı beraberinde getireceği gibi, aynı zamanda reklamcıları da Snapchat’e çekecektir.