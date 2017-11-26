Snapchat ve BMW ortak çalışmasıyla, BMW araçlarının gerçek dünyada konumlandırılıp çevrelerinde gezilebilecekleri, hatta boyalarının değiştirilebileceği bir şekle büründürülüyor.

Snapchat, uygulamasının popülaritesine rağmen ticaret perspektifinden bakıldığında çok da kazanç sağlayamıyor. Son çeyrekte Snap Inc.’ın gelirleri, beklentilerden 30 milyon dolar daha az gerçekleşerek hisse değerleri kayıp yaşamıştı. İşleri yoluna koyma yönünde yapılan bir girişimle firma şimdi arttırılmış gerçeklik reklamlarına yöneliş göstermeye başladı. Bu AR reklamlarının ilki de, BMW sayesinde gerçekleşiyor.

Snapchat’in ‘World Lens’ reklamlarında oluşturulan bu AR Deneme reklamları, kullanıcıların farklı ürünlerle etkileşimde bulunmalarına ve bu ürünleri gerçek hayatta görüntülemelerine olanak sağlıyor. BMW’nin yeni X2 aracını yansıtacak olan uygulama, böylece aracın görüntüsünü gerçek hayatta bulunduğunuz yerde konumlandıracak. Kullanıcılar aracın çevresinde gezinebilecek, aracın boyasını değiştirmek için üzerine tıklayabilecekler.

BMW bu yolla özellikle genç nesilleri kapsayan yeni kitlelere, daha organik bir yolla ulaşmayı hedefliyor. BMW’den Jörg Poggenpohl “Snapchat’in ortamına ve uygulamanın kullanıcılarının dünyasına daha doğal bir yolla giriş yapmak istedik. Takipçilerimizi kanala ve hedef gruba uygun şekilde en anlamlı biçimde yönlendirmenin bir yolu bu” diyor.

Snapchat’in AR reklamlarını ilk deneyecek olan firma BMW ama, diğerlerinin de konuyu yakından takip ettiklerini tahmin ediyoruz. Snapchat reklamlarının daha önce yüzyüze kaldığı sorunla Twitter’ da karşılaşmıştı. Afiş şeklindeki reklamlar hem küçük, hem de dikkat çekici değil. Tabii bu da kullanıcılar için iyi bir durum zira kolayca görmezden gelebiliyorlar. Fakat, bu durum, reklamverenlerin platformun kendileri için fayda getireceğine ikna olmamalarına neden oluyor.

Kullanıcıların bu reklamları arkadaşlarıyla paylaşmamaları durumunda bile AR ile haşır neşir olacaklarına ve marka ile bir bağlantı sağlayacaklarına yönelik bir beklenti bulunuyor. BMW’nin X2 modeliyle etkileşimde bulunabiliyor olmak, YouTube’da 5 saniye sonra geçtiğimiz bir BMW reklamından daha etkileyici olacaktır.