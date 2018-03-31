Snapchat'in Gizli Kalmış 7 Farklı Sohbet Yöntemi

Snapchat senelerdir inişli çıkışlı dönemlerden geçse de halen yoğun olarak kullanılan bir uygulama ve sunduğu eğlenceli özellikler ile kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başarıyor. Ancak filtreler ve eğlenceli giflerin dışında, Snapchat'te gizli kalmış bazı sohbet özellikleri var.

Snapchat, uzun yıllardır popülerliğini kaybetmeyen uygulamalardan biri. Kullanıcıları, daha çok fotoğraflar ile ilgili kısmıyla ilgilense de aslında uygulama üzerinden sohbet kurmanın farklı yolları var ancak fark edilmiş ki bu yollar kullanıcılar tarafından keşfedilememiş gibi görünüyor. Bunun üzerine Snapchat, bu özellikleri açıklayarak kullanılmaları için Snapchat kullanıcıları duyurma kararı almış.

Kendi Hazırladığınız GIF'leri ve Video Notları Gönderebilirsiniz

Konuşma ekranındaki kameranın üzerine basılı tutarak kısa GIF'ler oluşturarak arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Kayıt devam ederken videoyu silmek isterseniz, ekranda çıkan kırmızı çarpı işaretine sürükleyerek yeniden deneyebilirsiniz.

Görüntülü Sohbet Başlatabilirsiniz

Uygulama içinde görüntülü konuşma başlatmak da mümkün. Sohbet ekranındaki kamera ekranına kısa süreli bir dokunuş ile, arkadaşınıza görüntülü sohbet isteği göndermiş olursunuz. Karşı taraf kabul ettiğinde ise sohbet başlar. Konuşma boyunca tüm filtreleri ve metin, fotoğraf gönderme özelliklerini de kullanabilirsiniz.

Arkadaşlarınızı ve Kendinizi Artırılmış Gerçeklik Filtresine Dönüştürebilirsiniz

Bu özellik sayesinde, Bitmoji uygulamasını Snapchat ile bağlantılı hale getirerek yarattığınız kendi karakterlerinizi hareketli birer görsel olarak görüntünüze yerleştirmeniz mümkün. Sohbet ekranınızdaki kameranından arkadaşlarınızın ya da kendinizin bitmoji filtrelerini seçerek ekrana dilediğiniz gibi yerleştirin.

Kendi Yüzünüzden İlham Alan Bitmojiler Oluşturabilirsiniz

Aslında Bitmoji üzerinden kendimize avatarlar yaratmak başından beri mümkündü ancak yapılan geliştirmeler ile bire bir size benzeyen karakterleroluşturmak sizin elinizde. Bitmojide avatarınızı oluşturup Snapchat'inize bağladıktan sonra ise, dilediğiniz emojiyi ya da ifadeyi avatarınız üzerinden sergileyebilirsiniz.

Grup Sohbetleri Başlatabilirsiniz

Snapchat'te 24 saat içinde kaybolan ve 16 kişiye kadar katılımcı ekleyebildiğiniz sohbetler başlatmak mümkün. Yapmanız gereken bir sohbet başlatırken alıcı kısmına arkadaşlarınızı eklemek. Ve tabii ki, gönderilen tüm fotoğraflar yalnızca bir kere açılabiliyor.

Konuşmaları Kaydedebilirsiniz

Yaptığınız bir konuşmada, kaybolmasını istemediğiniz bir mesaj olabilir. Bu mesajları eğer karşınızdaki kişi de bu özelliği aktif olarak kullanıyorsa, üzerine basılı tutarak kaydedebilirsiniz.

Fotoğraf Galerinizden Gönderi Paylaşabilirsiniz

Genellikle uygulamayı anlık fotoğraflar çekmek için kullanıyoruz ancak herhangi bir zamanda çektiğiniz bir fotoğrafı da paylaşmak mümkün. Üstelik bunu yaparken, karşı tarafın, fotoğrafın ne zaman çekildiğini bilmesini de sağlayabilirsiniz. Üzerinde film rulosu etiketi olan görseller, galerinizde kayıtlı olan görüntülerdir ve bu görüntüleri paylaşırsanız karşı taraf da bu görüntülerin Snapchat'de çekilmediğini bilir.