Bir 'anlık mesaj' uygulamasının dışına çıkan Snapchat, kullanıcıların 16 kişiye kadar görüntülü görüşme gerçekleştirmesini sağlayan yeni bir özelliği kullanıma sunuyor.

Instagram’a gelen Hikayeler özelliğinin ardından kullanıcılarının büyük bir bölümünü Facebook’a kaptıran Snapchat, Cambridge Analytica skandalının ardından Facebook’a sırt çeviren kullanıcıları kendi safına çekmek için uygulamaya yeni bir özellik ekledi.

Artık Snapchat kullanıcıları, 16 kişiye kadar toplu görüntülü konuşma gerçekleştirebilecek. Kullanıcılar, görüntülü görüşme sırasında Snapchat efektlerini kullanabiliyor ve kamerası müsait olmayan kişiler yalnızca ses ile görüşmeye katılabiliyorlar. Üstelik tüm kullanıcılar tek bir ekrana sığabiliyor.

Daha geniş grupların da konferans görüşme gerçekleştirmek isteyebileceğini düşünen Snapchat, ayrıca 32 kişiye kadar sesli konferans görüşme imkanı tanıyor. Her iki konferans görüşme özelliği de Facebook’un başından belanın eksilmediği bu dönemde Snapchat’in kullanıcı sayısını arttırması için altın fırsat olabilir.