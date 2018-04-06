iPhone X için Snapchat tarafından yayınlanan yeni bir güncelleme, cihazın TrueDepth sisteminin nasıl çalıştığını görmemizi sağlıyor. Artık Snapchat filtrelerini, eğer bir iPhone X’a sahipseniz gerçekten ayırt edemeyeceksiniz.

Sosyal medya devi Facebook’un özelliklerini kopyalamasıyla zorlu günler atlatıp değişim yaşayan Snapchat, günden güne kullanıcılarını kaybediyor. Bu değişim hareketi, genelde genç bir kitleye olan Snapchat kullanıcılarının hoşuna gitmese de uygulama hala milyonlarca insan tarafından kullanılmaya devam ediyor. Yayınlanan yeni güncelleme, milyonlarca insan arasındaki çok ufak bir parçaya, iPhone X sahiplerine özel oldu.

Bildiğiniz üzere iPhone X’un ön kamera ve çevresindeki sensörlerle oluşturduğu sisteme TreuDepth adı veriliyor. Bu bölümü ekranda bir çentik olarak görüyoruz. Ancak içinde yüzünüze 30 bin kızılötesi ışın gönderen reseptörler var. Bu da yüz tanıma sistemlerinin karanlıkta bile çalışmalarını sağlıyor. Diğer taraftan ön kamera ile kullanılan dijital efektler ve arttırılmış gerçeklik görüntüleri daha gerçekçi oluyor.

iPhone X tanıtımında şirketin yöneticilerinden Craig Federighi, Snapchat filtrelerini denemişti. Fakat bunlar artık geride kaldı:

Snapchat, dünyanın en yaygın kullanılan arttırılmış gerçeklik uygulamalarından birisi. Dolayısıyla iPhone X’un ön kamerası için geliştirilen avantajlı teknolojiden faydalanması gerekiyordu. Yayınladığı güncelleme sayesinde iPhone X kullanıcılarını artık özel bir yere koyduğunu kanıtlayan Snapchat, filtreleri gerçekten ayırt edemeyeceğimiz bir hale getirdi.

Hemen aşağıda güncellenen Sanpchat ile kullanılan yeni filtreleri görebilirsiniz:

Apple, 12 Eylül 2017’de gerçekleştirdiği iPhone X lansmanında zaten TrueDepth teknolojisinin nasıl çalıştığını, daha sonra Samsung tarafından da uyarlanacak olan Animoji uygulamasıyla kanıtlamıştı. O günden bu yana iPhone X sahipleri emojileri seslendirebiliyorlar. Artık bundan sonra çok daha gerçekçi Snapchat filtreleri de kullanacaklar.

Snapchat’in neden bu sıkıntılı süreçte sadece iPhone X kullanıcılarına güncelleme yapmak için çalıştığına da yanıt verelim: Uygulamanın sürekliliğini sağlamak ve iPhone X’un muhtemelen çoğu üretici tarafından taklit edilecek olan arttırılmış gerçeklik özelliklerine uyum sağlamak için. Snapchat milyarlarca dolarlık zararın ardından, kalıcı bir marka olabilmek adına elinden geleni yapıyor. Belki şimdi değil ama bundan 5 yıl sonra çoğumuzun elinde iPhone X kadar hassas sensörlere sahip cihazlar olacak.