Snapchat Test Ekibi Küçültüldü!

Snapchat, basına sızıntı korkusu yüzünden yayınlanmamış yeni özelliklere erişebilen çalışanlarının sayısını azalttı.

Snapchat teknoloji sektöründe en gizi şirketlerinden biri olarak bilinir. Çalışanların şirkette işe girerken imzaladıkları katı maddeler bulunan anlaşmalar sayesinde Snap gizlilik kültürünü sürdürüyordu.

Çalışanlar henüz tanıtılmamış bir özelliği incelerken aşağıdaki mesajı görürler

Gizli. Lütfen çalışanlar dışındaki kişilerle paylaşmayın ve hiçbir hikaye yayınlamayın.

Çalışanlara dünya çapında kullanılmadan önce yayından çıkarılan özelliklere erişmelerini sağlamak teknoloji endüstrisindeki akranları arasında ortak bir stratejidir. Ancak Snap, sızıntıları bertaraf etme çabasıyla, yaklaşık 2.500 çalışanının yeni ve yayınlanmayan özelliklere erişebileceğini sınırlamak için son aylarda bazı adımlar attı.

CEO Evan Spiegel’ın yaptığı açıklamaya göre çalışanların uygulamanın yayınlanmayan sürümlerini test etmesini sağlayan şirketin programa erişim konusunda bazı sıkı kurallar uyguladığı ortaya çıktı. Ayrıcalıklı olarak erişimi olan Snapchat çalışanlarının sayısı yapılan son değişikliklerle birlikte azaldı.

Listenin kısaltılması, Snap Maps özelliğinin resmi olarak ilan edilmesinden sadece birkaç gün önce gerçekleştiği gibi, Spiegel'in yayınlanmamış Snapchat özelliklerinin muhtemelen basına sızdırılmasından korkması ile ilgili.

