Snapchat'e gelecek olan bu yeni özellik, Snapchat'in bazı uygulamaların reklamlarını filtre şeklinde sunarak indirme linki paylaşmasını sağlayacak.

Snapchat, sürekli olarak güncellediği ve geliştirdiği artırılmış gerçeklik filtrelerini, bir reklam aracı olarak kullanacak. Geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulan ve kullanıcıların kendi filtrelerini tasarlayabildikleri 'Lens Studio' ile oldukça ilgi çekmişti. Şimdi ise bu özelliğin asıl geliş amacı ortya çıktı diyebiliriz. Uygulamaların ya da ürünlerin tanıtımını yapmak isteyenler, Lens Studio üzerinden bir filtre tasarlayarak ürünlerini indirme linkleri ile birlikte Snapchat üzerinden pazarlayabilecekler.

Yalnızca uygulama değil film tanıtımlarında da kullanılan özellik, geçtiğimiz gün Snapchat'in gerçekleştirdiği Lens Studio tanıtım etkinliğinde konuşuldu. Candy Crush'ın, uygulama indirme linki ile birlikte eklediği filtre ve 'I Feel Pretty' isimli yeni vizyona girecek olan filmin tanıtım filtresi,uygulamanın ilk örneklerinden oldu. Uygulamanın aynı zamanda Snapchat'in kullanım oranlarını da artırması bekleniyor.

Snapchat'in yayınladığı verilere göre Lens uygulaması ve filtreler günde 70 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılyor ve şirket uygulamanın bu yönünü en önemlş yatırım kaynağı olarak görüyor. Son dönemde kısa aralıklarla yenilikler sunan Snapchat, mobil uygulama ve sosyal medya mecralarında tutunabilmek içn elinden geleni yapıyor gibi görünüyor: