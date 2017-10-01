Snapchat Üzerinde Pacman Oynayabilirsiniz!

Bir fıstık ezmesi üreticisinin yeni ürününü tanıtmak üzere yaptığı bu "Pacman" tarzı oyuna Snapchat kullanıcıları erişebilecek.

Reese's adı verilen ve yurtdışında fıstık ezmesi satan bir firma, Snapchat ile birlikte kendi oyununu geliştirdi. Çikolata ve fıstık ezmesinden oluşan bu adeta "Pacman" oyununun gününüzü geçirmelik fena bir oyun olmadığını da ekleyelim.

Oyun bu arada tamamen bedava. Başlık resmindeki veya alt taraftaki "Snapkodu" taratarak oyuna girebiliyorsunuz. "Snapkod" taratmayı bilmeyenler için ise yapmanız gereken, aşağıdaki görselin resmini çekip, Snapchat'e girip, arkadaş ekle kısmından "Snapkodla ekle" seçeneğini seçmek. Son çektiğiniz fotoğrafı o listede zaten ögreceksiniz. O fotoğrafa dokunarak oyuna girebilirsiniz.

Siz ne düşünüyorsunuz? Bu çikolatalı "Pacman" oyununu deneyecek misiniz?