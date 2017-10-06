Snapchat, Yakında Bilgisayarda da Kullanılabilecek

Google'ın donanım yöneticilerinden Matt Vokoun yapmış olduğu açıklamayla, Snapchat'in bilgisayar platformları için geleceğini duyurdu.

Son zamanların popüler sosyal medya uygulaması Snapchat, mobil platformların ardından şimdi de bilgisayar ortamına geliyor.

Snapchat'in bilgisayar versiyonu ilk olarak Google'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı Pixelbook modelinde yer alacak. ChromeOS işletim sistemli Pixelbook'un ardından uygulamanın diğer işletim sistemleri için de geleceği tahmin ediliyor.

Snap'in Google ile işbirliği yaptığını ve Snapchat'in masaüstü uygulamasının ilk defa Pixelbook ile beraber piyasaya sunulacağını müjdeleyen Google'ın donanım yöneticilerinden Matt Vokoun, uygulamanın masaüstünde nasıl çalışacağı hakkında bir detay paylaşmadı.