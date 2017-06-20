Snapdragon 450 Hakkında Bilgiler Ortaya Çıktı!

Mobil işlemci sektöründe lider Qualcomm'dan yeni bir orta-alt segment işlemci üzerinde çalışıldığı hakkında sağlam bilgiler paylaşıldı.

Mobil çipset devi Qualcomm’un elektriği harcamayıp koklayan Cortex-A53 tabanlı işlemcilerini tanıyoruz. Bu enerji bakımından cimri çipsetlere bir yenisi geldiğine dair belgelere ulaşıldı

Bu tip tasarruflu çipsetleri düşündüğümüzde aklımıza ilk gelen geçen yıl ve bu yılın yıldızı Snapdragon 625, içinde olduğu her telefonda fantastik pil ömrü sağlamıştı. Yine aynı 14nm’lik üretim bandından Snapdragon 450 üzerindeki çalışmalarda sona yaklaşıldığı kesinleşti.

Gelecek çipsetin işlemcisi hakkında bilgi olmamakla beraber grafik biriminin saat hızının 600 Mhz olduğu kesin. Bu grafik biriminin Snapdragon 625’de bulunan Adreno 506’nın saat hızı düşürülmüş hali olduğunu düşünüyoruz. Eğer durum böyle olursa şimdiki Snapdragon 400 serisine grafik alanında oldukça büyük bir fark atacaktır.

Qualcomm’dan resmi tanıtım gelene kadar beklemek zorundayız ancak, şimdiki özelliklere göre bu çipsetin yeni nesil alt-orta segment telefonlar için gelecek vaadettiği açık.