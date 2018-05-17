Snapdragon 625'li Xiaomi E6 Geekbench'te Ortaya Çıktı

Xiaomi Redmi serisinin yeni üyesi olabileceği düşünülen yeni Xiaomi E6 model numaralı cihaz, etkileyici puanlar ile Geekbench'te ortaya çıktı.

Kısa süre önce Snapdragon 625 işlemcili ve 4GB RAM kapasitesine sahip Xiaomi Strakz olarak adlandırılmış bir akıllı telefon, Geekbench karşılaştırma listelerinde ortaya çıkmıştı. Bugün ise Xiaomi E6 adında başka bir akıllı telefon Geekbench’te görüntülendi.

Geekbench’te yazılanlara göre Xiaomi E6 modeli, 2.0GHz frekans hızına sahip sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip. İşlemcinin modeli belirtilmese de Snapdragon 625 olduğu düşünülüyor. 3GB RAM kapasitesine sahip olan cihaz Android 8.1 önyüklü olarak tanıtılacak.

Xiaomi E6’nın tek çekirdek performansında 841 puan, çoklu çekirdek performansında ise 4259 puan aldığı görülüyor. Bu puanlar Xiaomi Mi 5X’in sonuçlarına fazlası ile benzediğinden cihazın Snapdragon 625’ten gücünü aldığına pek şüphe kalmıyor.

Söylentilere göre Xiaomi E6 ya şirketin Redmi serisine ekleyeceği yeni bir model, ya da Redmi S2’nin global pazarda sunulacak versiyonu olacak. Xiaomi Strakz’ın da Xiaomi E6’nın farklı donanım özelliklerine sahip bir varyantı olması muhtemel.