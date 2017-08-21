Snapdragon 660'lı Samsung Galaxy A5 (2018) Göründü!

Samsung'un popüler orta seviye A serisinin ortancası A5'in Qualcomm'un güçlü orta seviye işlemcisi Snapdragon 660'lı versiyonu Geekbench'de göründü.

Akıllı telefonlar hakkında çıkmadan önce bilgi edinmek için büyük bir nimet olan, namı diğer akıllı telefonların altın madeni Geekbench yeni bir sızıntıya ev sahipliği yaptı.

Samsung'un ülkemiz ve tüm dünyada başarı kazanan A serisi akıllı telefonlarının ortanca modeli A5, Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 660 çipsetiyle güçlendirilmiş bir şekilde Geekbench'de göründü. 6 GB RAM'e sahip akıllı telefon hatrı sayılır puanlar almayı başardı.

Tek çekirdekte 1591, çoklu çekirdekte ise 5706 puan almayı başaran Galaxy A5, Android 7.1.1 yüklü olarak gelecek. SM-A5300 kod adına sahip akıllı telefon bu yılın A5 (2017) modeline bir güncelleme olarak A5 (2018) adıyla gelecek gibi görünüyor.