Snapdragon 670, 640 ve 460'ın Özellikleri Sızdırıldı!

Geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde, Snapdragon Teknoloji Zirvesi kapsamında, amiral gemisi yonga seti hakkında duyurular yapan Snapdragon'un, 2018 yılı içerisinde çıkaracağı yeni yongalara dair bilgiler sızdı.

San Diego menşeli firma Snapdragon, özellikle cebe uygun ama kaliteli telefonlar arayan kullanıcılar için geliştirdiği kaliteli ve hesapla yonga setleri ile biliniyor. Gün itibarı ile firmanın 2018 yılı içerisinde çıkarmaya hazırlandığı, Snapdragon 670, 640 ve 460'lar hakkında donanım özellikleri ortaya çıktı.

Snapdragon 670

Snapdragon 670 hakkında 1 ay önce duyduklarımızın dışında pek de yeni bir şey yok gibi görünüyor. Snapdragon 660'ın yerini alacak olan bu yonga seti, orta segment telefonları bir kademe daha yukarı çekecek. Bunun dışında, GPU'nun Adreno 512'den Adreno 620'ye yükseltildiğini görüyoruz. Kamerasına göz atacak olursak, Spectra 260 ISP ile 26MP tek kamera veya 13MP çift kamera sunacak.

Snapdragon 640

Snapdragon 640, octa-core; yani 8 çekirdekli bir işlemciye sahip olacak. Yonga setinin GPU'su ise, SDM630'daki Adreno 510 ile SDM636'daki Adreno 509'un yerini alacak olan Adreno 610 olacak. Kamera ise Snapdragon 670 ile ortak olarak Spectra 260 ISP kullanıyor.

Snapdragon 460

Snapdragon 460, şu an için sadece Xiaomi Redmi 5 ve Vivo V7 gibi cihazlarda kullanılan, pek de rağbet görmemiş olan Snapdragon 450'nin yerini alacak. Setin içerisinde Adreno 605 GPU olacak ve aynı şekilde Spectra 260 ISP içerecek.

Peki siz bu yonga setleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Yayınlanan donanımsal özellikler sizi tahmin etti mi? 2018 yılı içerisinde hem ekonomik olarak, hem de kalite olarak daha üst düzey telefonlar görebilecek miyiz?