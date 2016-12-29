Snapdragon 835, Benchmark Sonucuna Göre Pek de İyi Olmayacak!

Qualcomm’un 2017 yılında üst seviye telefonlar için sunacağı yeni çipseti Snapdragon 835’in benchmark sonuçları pek iç açıcı değil.

Her sene yeni üst seviye telefonlar merakla beklenirken, aynı zamanda bu üst seviye telefonların performansını belirleyecek çipsetler de önem taşımakta. Tüm cihazların ana performans kriteri diyebileceğimiz bu çipsetlerden 2017 yılına damga vurması beklenen Qualcomm Snapdragon 835’in de ortaya çıkan benchmark sonucuna göre performansta ciddi bir artış olmayacak gibi.

Yukarıda da görebileceğiniz gibi GeekBench sonucu ortaya çıkan Snapdragon 835, Essential FIH-PM1 adlı bir test telefonuyla S835, 4GB RAM ve Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile test edilmiş. Ortaya çıkan sonuçlara göre tek çekirdeklide 1844 puan alan Snapdragon 835, çoklu çekirdeklide ise 5426 puan alabilmiş. Bu bağlamda Snapdragon 821’den biraz iyi, ancak Huawei’nin ürettiği Kirin 960’a göre ise geride kalan S835, ilk verilere göre yetersiz olacak gibi. (Kirin 1949 tek, 6439 da çoklu çekirdek puanı almıştı)

Bir diğer veri olan AnTuTu’ya göre ise 181.434 puan aldığını ve en yüksek skor olan Apple A10’un 172.644 puanlık skorunu geçtiğini de hatırlayacak olursak şu anda test aşamasında olan S835’in nasıl bir sonuç vereceğini kestiremiyoruz. Ancak bunların net bir veri olmadığını ve benchmark skorlarının normal kullanımda etkileyici olmadığını da unutmamak gerek. Detaylarının CES 2017’de geleceği Qualcomm Snapdragon 835’te bakalım hangi yenilikler olacak.