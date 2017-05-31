Mobil işlemciler denildiğinde akla ilk gelen üreticilerden Qualcomm'un en güncel işlemcisi Snapdragon 835'li mobil bilgisayarlar geliyor. Bu bilgisayarlar daha verimli çalışırken çok daha ince olacaklar.

Telefonlar ile bilgisayarların aynı güce ulaşacağı akıllara gelir miydi bilinmez, ancak akıllı telefonlar güç olarak bilgisayarlara yetişmeyi başardı. Microsoft ve Qualcomm ortaklığında Lenovo, HP ve Asus’a özel Snapdragon 835’li Windows 10 cihazları geliyor. Windows 10’u çalıştıracak ultra ince cihazlarla birlikte telefon ve bilgisayar teknolojisini birleştiren firmalar, mobil bilgisayar çağını başlatacak.

X16 LTE modem ve Windows 10 birleşerek Qualcomm Snapdragon 835’le çalışan bilgisayar üretecek. Bilgisayarlara göre çok daha uzun pil ömrü, anında erişebilme ve küçük form faktörleri ile yeni cihazların kapısı aralanacak.

Qualcomm Technologies Başkan Yardımcısı Cristiano Amon, anlaşma hakkında şunları söyledi:

“Eski bilgi işlem modeli, sinir bozucu sayıda aksesuarlarla ağırlaştırılmış dizüstü bilgisayarları istemeyen tüketicilerin oluşmasını sağladı. Windows 10 ekosistemi ile uyumlu olan Snapdragon mobil PC Platformu, Windows 10 donanım üreticilerinin yeni nesil aygıt form faktörleri geliştirmelerini ve gigabit sınıfı LTE bağlantısıyla her yerde kullanmalarını sağlayacak. Yeni cihazların, bazı pazarlar arasında planlama aşamaları olan yeni nesil hücresel şebekeler üzerinden 1 Gbps’lik indirme hızına ulaşması bekleniyor.”

Yeni bir ARM işlemci ve Windows 10 birleşimi, normal X86 dizüstü bilgisayarlara kıyasla çok daha önemli özellikler sunuyor. Bu özelliklere baktığımızda son derece yararlı konulara değinildiğini görüyoruz.

Bilgisayar beklemede, eski sistemden 4-5 kat daha uzun süre dayanabiliyor.

Pil ömrü yüzde 50’den fazla artıyor.

1 Gigabit LTE’ye kadar destek verir. (Bunun bizim ülkede çok büyük önemi olduğunu düşünmüyoruz. Bütün mahallenin toplamı o hızlara zar zor çıkıyor zaten.)

Yeni bilgisayarların fiyatları konusunda açıklamaya yapmayan firmalar, bilgisayar teknolojisinde yeni bir adım atıyor. Özellikle iş sektöründe gerek internet hızı, gerekse de ince ve pil süresinin uzunluğu sayesinde tercih edilmesi beklenen bilgisayarların, 2017’nin 4. çeyreğinde çıkması bekleniyor.