Sony Xperia XZ Premium'un Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Sony, piyasanın en güçlü telefonlarından biri olan Xperia XZ Premium'un Türkiye lansmanını geçtiğimiz akşam gerçekleştirdi. Peki telefonun ülkemizdeki satış fiyatı ne olacak?

Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Sony, geçtiğimiz akşam İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında yeni amiral gemisi telefonu Sony Xperia XZ Premium'un Türkiye'deki lansmanını gerçekleştirdi. Özellikle 960fps yavaş çekim modu ve güçlü teknik özellikleriyle dikkat çeken Xperia XZ Premium'un Türkiye satış fiyatı da yayınlanan bir bültenle duyuruldu.

Sony kanadından gelen açıklamaya göre Sony'nin yeni akıllı telefonu Sony Xperia XZ Premium, Türkiye'de 3599TL tavisye edilen satış fiyatılya sunulacak. Snapdragon 835 platformu ve 4GB RAM ile güçlü teknik özelliklere sahip olan XZ Premium'un 3599TL'lik fiyat etiketinin rakiplerine kıyasla çok daha 'rekabetçi' olduğunu da söylememiz gerek.

Fiyatının dışında telefonun ülkemizde satışa çıkacağı tarih de belli oldu. Sony Xperia XZ Premium, Parlak Krom ve Derin Deniz Siyahı renk seçenekleriyle 14 Haziran 2017 tarihi itibariyle hem operatör kanallarında hem de teknoloji marketlerinde tüketicilerle buluşacak.