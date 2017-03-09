Snapdragon 835'li Yeni Motorola Görüntülendi!

Qualcomm'un son canavarı ile görüntülendiği iddia edilen yeni Motorola çok konuşulacak.

Çıkardığı Moto serisiyle istenileni karşılayamayan Lenovo’nun bir süre önce tekrar Motorola adıyla küllerinden doğacağını sizlere duyurmuştuk. İki firma için oldukça umut verici olan bu gelişmenin ardından nasıl bir cihazla karşılaşacağımız merak konusuydu.

Qualcomm’un tabiri yerindeyse yeni canavarı Snapdragon 835’i işlemci olarak kullanacağı kesinleşen yeni Motorola’nın daha firma tarafından duyurulmadan görüntüleri sosyal medyaya sızdı. Henüz adı sanı belli olmayan hemen altta görebileceğiniz cihaz, bakalım bize neler getirecek.

Görselde görünen 618MBps bağlantı hızı şaka değil. Yeni Snapdragon, aynı zamanda 4 adet anteni ile mükemmel bir bağlantı performansı sunan X16 LTE modemiyle birlikte cihazda bulunabilir. Benzeri görülmemiş bir bağlantı performansı ile yeni Motorola oldukça iddialı geleceğe benziyor.