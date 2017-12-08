Snapdragon 835 ve 845 Arasındaki Farklar Neler?

Qualcomm tarafından üretilen iki yonga seti arasındaki, avantajlar ve dezavantajlar neler?

Galaxy S8, LG V30, Xiaomi Mi 6 ve OnePlus 5T gibi bu senenin amıral gemilerinde kullanılan Snapdragon 835 yonga seti kullanıcılardan tam puan almış durumda. Ancak yakın zaman içerisinde yonga setinin bir üst sürümü piyasaya çıkacak ve özellikleri ile kardeşinden yaklaşık %25 daha güçlü olduğunu söyleyebilirim. Ayrıntılı karşılaştırmaya aşşağıdaki resimden ulaşabilirsiniz.

Üretim aşamasında her iki yonga setininde 10nm’de yapıldığı göz önüne alınırsa Snapdragon 845’i denemeden bir şeyler söylemek mümkün değil. Elimize ulaşan bilgiler arasında yeni sürüm, Snapdragon 835 e oranla daha fazla işlem yapmasının yanı sıra Qualcomm’un iddialarına göre %30 oranında batarya ömrünü de uzatacak. Ayrıca Snapdragon 845 Qualcomm'un biyometrik taramaları depolamak için "Güvenli İşleme Birimi" olarak adlandırılan fiziksel olarak ayrı bir işlemci eklediği ilk yonga seti olma özelliğini taşıyor.

Qualcomm Snapdragon 845 pil ömrü ve performansı ile gerçekten eski sürümünden çok daha fazla üstün ancak bizim bunun ne kadarından faydalanacağimız telefon üreticilerinin kullanım şekline bağlı. Umarız yeni yonga seti telefon içerisindeki diğer donanımlarla mükemmel bir şekilde optimize edilir ve bizlerde yeni amiral gemilerinde düşük pil, yüksek performansın keyfini çıkarırız.