Snapdragon 835, Windows 10 Çalıştırabilen İlk ARM İşlemci Olacak

Qualcomm, CES 2017’de yeni nesil işlemcisi Snapdragon 835’i tanıtmaya hazırlanıyor. Hatta dün sizlerle Snapdragon 835’in özelliklerinin sızdırıldığıyla ilgili bir haberi de paylaşmıştık.

Şimdi de şirketin yeni işlemcisi Snapdragon 835’in, Windows 10 çalıştırabilen ilk ARM işlemci olacağı ortaya çıktı. Bununla ilgili bilgi ise Twitter’da paylaştığı sızıntı haberleriyle ünlü olan Evan Blass’ten geldi. Evan Blass, Snapdragon 835’in resmi basın bültenini Twitter hesabından paylaştı.

Snapdragon 835 is powering the next generation of mobile experiences



