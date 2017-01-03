Snapdragon 835, Windows 10 Çalıştırabilen İlk ARM İşlemci Olacak

Teknoloji dünyasında paylaştığı sızıntı haberlerle ünlü olan Evan Blass, Snapdragon 835’in resmi basın bültenini paylaştı. Basın bültenine göre Snapdragon 835, Windows 10 çalıştırabilen ilk ARM işlemci olacak.

Qualcomm, CES 2017’de yeni nesil işlemcisi Snapdragon 835’i tanıtmaya hazırlanıyor. Hatta dün sizlerle Snapdragon 835’in özelliklerinin sızdırıldığıyla ilgili bir haberi de paylaşmıştık.

Şimdi de şirketin yeni işlemcisi Snapdragon 835’in, Windows 10 çalıştırabilen ilk ARM işlemci olacağı ortaya çıktı. Bununla ilgili bilgi ise Twitter’da paylaştığı sızıntı haberleriyle ünlü olan Evan Blass’ten geldi. Evan Blass, Snapdragon 835’in resmi basın bültenini Twitter hesabından paylaştı.

Snapdragon 835 is powering the next generation of mobile experiences



Read: https://t.co/dTM8gA3r2W — Evan Blass (@evleaks) 2 Ocak 2017

Basın bülteninde Snapdragon 835’in özellikleriyle ilgili yer alan bilgiler, dün sizlerle paylaşmış olduğumuz sızıntı bilgilerle örtüşüyor. Dün paylaştığımız bilgilere ek olarak basın bülteninde, Snapdragon 835’te grafik render’lama ve sanal gerçeklik için önemli geliştirmeler yapıldığı ifade ediliyor. Ayrıca işlemcinin hassas ses, sezgisel etkileşimler ve canlı görseller gibi yenilikçi iyileştirmeler barındırdığı da belirtiliyor. Basın bültenine göre Snapdragon 835, Snapragon 820’den %25 daha hızlı 3 boyutlu grafik render’lama yapabiliyor ve 60 kat daha fazla renk üretebiliyor.

İşlemcinin Windows 10 çalıştırabilen ilk ARM işlemci olmasına geri dönersek, Qualcomm’un ARM cihazlara Windows 10 getirebilmek için Microsoft ile iş birliği yaptığını söyleyebiliriz. Bu gelişmeyle beraber, Snapdragon 835 ile güçlendirilmiş Windows 10’lu cihazları bu yıl içinde görebileceğiz.