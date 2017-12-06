Snapdragon İşlemcili İlk Düzüstü Bilgisayarlar ile Tanışın!

Microsoft ve Qualcomm'un uzun süredir üzerinde çalıştığı Snapdragon 835 işlemcisinden gücünü alan Asus NovaGo ve HP Envy x2 PC, nihayet gün yüzüne çıktı.

Qualcomm’un düzenlediği Snapdragon Teknoloji Zirvesi'nde dünyaca ünlü teknoloji şirketleri Asus ve HP, Snapdragon işlemcili ilk Windows bilgisayarlarını tanıttı. Snapdragon 835 işlemcisi ile güçlendirilen Asus NovaGo, Gigabit LTE destekli ilk dizüstü bilgisayar oldu.

Asus NovaGo

Yeni Asus NovaGo, %78 ekran-gövde oranı bulunan 13 inçlik Full HD IPS bir ekrana sahip. 10 parmak çoklu dokunma desteği bulunan cihaz, 1024 duyarlılık seviyesi ile Asus Pen’i desteklemektedir. Yalnızca 1.39kg ağırlığında olan NovaGo’nun ekranı 360 derece dönebiliyor.

2.45GHz 8 çekirdekli Snapdragon 835 işlemcisinden gücünü alan cihazda 710 MHz Adreno 540 grafik birimi bulunuyor. Windows 10s işletim sistemi ile çalışan NovaGo, Microsoft Mağaza’daki uygulamaları ve 32 bit x86 uygulamaları çalıştırabilmektedir.

Diğer donanım özelliklerine baktığımızda ise Asus NovaGo’nun 4GB RAM-64GB depolama ve 8GB RAM-128/256GB depolama olmak üzere üç farklı varyantı olduğunu görüyoruz. Cihaz ayrıca X16 LTE modem sayesinde 1 Gbps indirme, 150 Mbps yükleme hızına ulaşabiliyor.

NovaGo’da 2 adet USB 3.1 girişi bulunurken 1 adet 3.5mm kulaklık girişi, 1 adet nano SIM kart slotu, 1 adet MicroSD kart okuyucu, 1 adet HDMI ve 1 adet DX-in girşi bulunuyor. Tek bir şarj ile 30 günlük bekleme süresi vaadeden Asus NovaGO, 22 saatlik kullanım süresi sunuyor.

HP Envy x2 PC

HP Envy x2 PC ise Windows ile akıllı telefon deneyimini bir potada eritip en iyi şekilde sunan bir Always Connected PC’dir. Gorilla Glass 4 ile korunan 12.3 inçlik WUXGA+ ekranı bulunan cihaz, 8GB LPDDR4X RAM’e ve 256 GB’a kadar depolama alanına sahiptir.

Asus’un NovaGo’su gibi Snapdragon 835’ten gücünü alan cihaz Windows 10s işletim sistemi ile çalışmaktadır. HP, Envy x2 PC alan kullanıcılara Eylül 2018 tarihine kadar Windows 10 Pro’ya geçmek hakkı vermektedir. Nedeni ise Windows 10s’in sınırlı sayıda programı çalıştırabiliyor olması.

HP Envy x2 PC, entegre X16 LTE modem sayesinde 1 Gbps indirme ve 150 Mbps yükleme hızlarına ulaşabilmektedir. HP, yeni ARM işlemcili dizüstü bilgisayarı için 20 saat kullanım süresi vaadederken, 700 saatlik bir modern bekleme süresi olduğunu da söylüyor.

Asus NovoGo, piyasaya çıkan ilk Always Connected PC olarak ilk etapta ABD, İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya, Çin ve Tayvan’da satışa sunulacak. HP Envy x2 PC’nin piyasaya çıkması ise 2018’in bahar aylarını bulacak.

Asus, NovaGo’nun 4GB RAM-64GB depolama olan modeli için 599 dolar (2400 TL) 8GB RAM-128GB depolama olan modeli için ise 799 dolar (3200 TL) fiyat belirledi. HP ise yeni Always Connected PC’si için fiyat açıklamış değil.