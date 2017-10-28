Snapdragon 845 Aralık Ayı Başında Duyurulacak!

Qualcomm'un yüksek performanslı işlemcisi Snapdragon 835'in bir üst modeli olan Snapdragon 845'in Aralık ayının başında duyurulacağı tahmin ediliyor.

Qualcomm'un büyük markaların amiral gemisi telefonlarına ürettiği Snapdragon 835'in bir üst modeli Snapdragon 845'in 2018'de çıkacak olan amiral gemisi telefonlar için duyurulacağı neredeyse açıkça biliniyordu. Hatta Samsung'un Galaxy S9'u bu işlemciyi kullanan ilk telefon yapmak için uğraştığı dedikoduları bir-iki gündür ortalarda dolaşıyordu.

Bugün ortaya çıkan bilgilere göre, Qualcomm, Snapdragon 845'i bu yılın kasım ayında tanıtmayı planlıyor. Bu da aslında daha önce davetiyesi sızdırılan ve 4-8 Aralık 2017 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii Eyaleti'nin Maui kentinde yapılacak olan Snapdragon Technology Summit' denk geliyor. Davetiyeyi de aşağıda görebilirsiniz.

Qualcomm şu an ki en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 835'i CES 2017'de Ocak ayında duyurmuştu. Yani bir öncekine göre yeni işlemcisini bir ay erkenden tanıtacak olan Qualcomm, bakalım yeni işlemcisiyle ne gibi şeyler sunacak. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Samsung Qualcomm 845'i ilk kapan mobil cihaz üreticisi olabilecek mi?