Snapdragon 845 Samsung Galaxy S9+'ı Adeta Uçuruyor!

Ortaya çıkan Geekbench sonuçlarına göre Snapdragon 845 işlemcisinden gücünü alan Galaxy S9+ neredeyse tüm Android rakiplerine performans konusunda tur bindiriyor.

Qualcomm’un kısa zaman önce tanıttığı yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 845’in piyasadaki en güçlü işlemcilerden biri olacağı konusunda kimsenin şüphesi yok. Aynı şekilde Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S9+’ın da piyasadaki en iyi akıllı telefonlardan biri olacağı konusunda da kimsenin şüphesi bulunmuyor.

Görünüşe göre Samsung ve Qualcomm’a olan bu güven, karşılığını fazlası ile bulacak. Zira ortaya çıkan yeni Geekbench sonuçları Galaxy S9+’ın hem tek çekirdek hem de çoklu çekirdek performansında şu ana kadar herhangi bir Android telefonun yanına dahi yaklaşamayacağı performanslar sunacağını gösteriyor.

Yukarıdaki görselde de gördüğünüz gibi SM-G965 model numaralı Galaxy S9+, Geekbench performans testinden tek çekirdek performansında 2422 puan almayı başarıyor. Çoğu amiral gemisinin 2000 puanı geçemediğini düşünürsek, bu oldukça etkileyici bir sonuç. Ayrıca çoğu Android amiral gemisi çoklu çekirdek performansında 6500 puan civarında gezerken Galaxy S9+ 8351 puan ile kendine hayran bıraktırıyor.

Galaxy S9+’ın Snapdragon 845 ile böyle etkileyici performanslar çıkarması sevindirici bir durum olsa da ülkemizde Exynos işlemcili versiyonun satılacak olması benzer performansı alıp alamayacağımız konusunda tereddütte bırakıyor. Yine de iki işlemcinin benzer üretim süreçlerinden geçtiğini düşünürsek kullanıcıları üzecek performans farkının olmayacağını söyleyebiliriz.

Bununla birlikte Geekbench sonuçları bize Galaxy S9+’ın Android Oreo ile çalıştığını ve 6GB RAM’e sahip olduğunu da gösteriyor. Tabii bunların sürpriz bilgiler olduğunu söyleyemeyiz. Yani Galaxy S9 ve S9+ ile tanışmamıza yalnızca 2 ay kaldı ve cihaz, gelen sızıntılara göre Mart ayında raflardaki yerini alarak tüketicilere sunulacak.