Snapdragon 845'n Akıllı Telefonlara Kazandıracağı 9 Yenilik!

Qualcomm yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 845'i tanıttı. Peki Snapdragon 845, 2018 model amiral gemilerine ne gibi yenilikler getirecek?

Dünyanın en büyük mobil işlemci üreticisi olan Qualcomm, önümüzdeki yıl tanıtılacak neredeyse tüm amiral gemilerine güç verecek olan yeni işlemcisi Snapdragon 845’i tanıttı. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Snapdragon 835’te olduğu gibi Samsung’un 10 nanometre üretim sürecinden geçen Snapdragon 845, 2018 yılında çok daha akıllı, güçlü ve uzun kullanım süresi olan akıllı telefonlar vaat ediyor.

Lafı fazla uzatmadan Snapdragon 845 işlemcisinin getirdiği 9 yeniliğe bir göz atabiliriz.

1- %30 Daha İyi Grafik

Qualcomm’un açıklamasına göre yeni Adreno 630 grafik birimi çok daha yüksek kalitede grafikler elde etmemizi sağlayacak. Peki bunu günlük kullanımda nasıl fark edeceğiz? 3D oyunlarda, 4K HDR videolarda ya da arttırılmış gerçeklik ve VR uygulamalarında farkları açık bir şekilde görebileceksiniz.

2- Daha Uzun Pil Ömrü

Grafik performansının iyileşmesi, haklı olarak pil ömrünü azaltacağını düşünmenize sebep olabilir. Fakat Qualcomm’un açıklamasına göre Snapdragon 845 işlemcisi, artan grafik performansına rağmen pil ömründe önemli bir iyileştirme gerçekleştiriyor. Hatta yalnızca sosyal medya ve WhatsApp gibi günlük uygulamaları kullandığınızda pil ömrü iki güne kadar uzayabilir.

3- Daha Hızlı LTE ve Wi-Fi Bağlantıları

Snapdragon 845 işlemcisi ile birlikte gelen X20 modem, bir önceki nesil X16 modeme göre hem uç hem de günlük kullanım değerlerinde %20’lik bir artış sağlıyor. Merak ediyorsanız; Snapdragon 845 ile uç değer olarak 1.2Gbps bağlantı hızına ulaşabilirsiniz.

4- Akıllı Makine Öğrenimi

Verileri daha iyi analiz etme ve yorumlama için makine öğrenimi ve yapay zeka çok önemli bir konuma gelmiş durumda. Qualcomm da bu durumu görmezden gelemezdi. Bu nedenle Snapdragon 845’te 835’e göre 3 kat daha hızlı olan Hexagon 685 dijital sinyal işlemcisi (DSP) bulunuyor. Belki önemsiz gibi görünebilir fakat bu işlemci sayesinde telefonunuz bir insanı, hayvanı ya da nesneyi birbirinden ayırt edebilecek.

5- Gelişmiş Kablosuz Ses

Qualcomm’un söylediğine göre TrueWireless Bluetooth kablosuz protokolündeki geliştirmeler hem %50 güç tasarrufu hem de daha iyi ses kalitesi sağlayacak. Bununla birlikte Snapdragon 845 işlemcisi eller serbest modda sesli komutları iyileştiren WCD934x "Aqstic audio" codec gibi bazı özel ses iyileştirmelerine de sahiptir.

6- Her Şey Kilitli

Geçtiğimiz birkaç yıl bize gösterdi ki dijital alemde tehlikeler sanıldığından çok daha büyük. Qualcomm da her türlü özel bilgimizin bulunduğu cihazlarımızı korumak için Snapdragon işlemcisine bir Güvenli İşlem Birimi (SPU) entegre etti. Biyometrik güvenlik verileri ya da bankacılık bilgileri gibi önemli bilgilerin dahili depolamadan bağımsız olarak SPU’da saklanarak güvende olmaları sağlanacak.

7- Daha Keskin Fotoğraflar

Dijital fotoğrafçılığın gelişmesi ile birlikte kamera lensleri kadar görüntü işleme de önem kazandı. Snapdragon 845’te bulunan Spectra 280 ISP (görüntü sinyali işlemcisi) ışık ile ilgili bilgileri daha iyi işliyor ve böylece çok daha pürüzsüz ve keskin fotoğraflar elde edilebiliyor.

8- HDR Video Kaydı

Snapdragon 835 işlemcisi HDR videoları yüksek kalitede izlememizi sağlıyordu. Fakat yeni Snapdragon 845 işlemcisi ile daha net ve yüksek kontrastlı HDR videolar çekebileceğiz.

9- İnanılmaz Ağır Çekimler

Çoğu akıllı telefon ağır çekim videoları 120 ya da 240 fps olarak çeker. Snapdragon 845 işlemcisi ile beraber HD çözünürlükte 480 fps ağır çekim videolar oluşturabileceğiz. Tabii bazı Sony modelleri 960 fps ağır çekimler oluşturabiliyor fakat 480 fps de hafife alınacak bir değer değil.