SD845 ile Gelecek Amiral Gemilerinin Listesi Sızdırıldı

Apple ile davalık olan ve yollarını ayıran dünyanın en büyük patent üreticilerinden Qualcomm, yeni nesil mobil işlemcisi Snapdragon 845 ile 2018’de çıkacak amiral gemilerin bir numaralı performans kaynağı olacak. Firmanın anlaşma sağladığı şirketler ve telefon modelleri ortaya çıktı.

Mobil dünyasının Intel’i diyebileceğimiz Qualcomm, uzun yıllardır Apple’dan Samsung’a irili ufaklı bütün üreticilerin cihazlarına destek sağlayan işlemci ve anten birimleri üretiyor. iPhone’lara sağladığı kablosuz modem anlaşmasını Apple ile yaşadığı patent krizi yüzünden sonlandıran firmanın gözü diğer dev üreticilere döndü.

Samsung ile yıllardır zaten bir ortaklığı bulunan firma, 2018 yılında adeta yıldızlaşacak devrimsel bir mobil işlemciyi piyasaya sunacak. Hatta bu mobil işlemci olan Snapdragon 845’ten gücünü alacak dizüstü bilgisayarlar tanıtıldı bile. Bu bilgisayarların diğerlerinden farkı, doğrudan telefonlar gibi baz istasyonlarına bağlanabilmeleri. Nitekim hala pazarın güçlü kısmı da mobil piyasanın elinde olduğundan, 2018’de çıkmasını beklediğimiz amiral gemilerinin hangilerinde bu işlemcinin bulunacağı da merak ediliyordu.

Çin’in sosyal medya platformu Webio’da ortaya çıkan sızıntılar, büyük ihtimalle bir süre sonra doğruluk kazanırlar.

2018’in en iyi Android telefonlarına güç verecek Snapdragon 845’in bulunacağı cihazların listesi şu şekilde:

Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus (Şubat-Mart)

LG G7 ve G7 Plus (Şubat-Mart)

Xiaomi Mi 7 (Nisan)

HTC U12 (Mayıs)

Sony Xperia XZ Pro-A (Haziran)

ZTE Nubia Z18 (Haziran)

OnePlus 6 (Haziran)

Nokia 10 (Ağustos)

Samsung Galaxy Note 9 (Eylül)

LG V40 (Eylül)

HTC U12 Plus (Eylül)

Xiaomi Mi Mix 3 (Eylül)

Sony Xperia XZ 2 (Eylül)

Google Pixel 3 (Ekim)

Samsung W2019 (Kasım-Aralık)

Lenovo Moto Z 2019 (Kasım-Aralık)

OnePlus 6T (Kasım-Aralık)

Yukarıdaki listede aynı zamanda cihazların piyasaya çıkartılacağı tarihlere ilişkin ön bilgilerde yer alıyor. Muhtemelen bu bilgiler üretici firmalar tarafından zamanla netleştirilecek ve duyurulacaktır.

Snapdragon 845 hakkında beklentileriniz neler?