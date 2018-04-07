Snapdragon 845'li S9 Plus'ın Performans ve Pil Testleri

Samsung, daha önceki cihazlarında da olduğu gibi S9 serisini iki farklı işlemci modeliyle piyasaya sürdü. Peki bu modeller arasında ne gibi farklar bulunuyor? Detaylar haberimizde.

Samsung, amiral gemilerini iki farklı donanım ile üretme geleneğini devam ettiriyor. Dünya'nın büyük bir kısmına dağıtılan S9'larda Samsung'un kendi işlemcisi olan Exynos 9810 bulunurken, ABD ve Çin için üretilen modellerde Snapdragon 845 bulunuyor.

Performans

Bugüne kadar üretilen cihazlarda ciddi performans farkları bulunmazken; son nesilde Exynos 9810 Octa, farkı biraz açmış durumda. Kağıt üzerinde oldukça benzer özelliklere sahip olan işlemcilerin her ikisi de 10 nm üretim sürecine sahip ve oldukça benzer bir işlemci çekirdeği kullanıyorlar. Kağıt üzerindeki verilere baktığımızda benzer sonuçlar vermesi gereken işlemciler, testlerde bizi şaşırtmayı başarıyor. GeekBench testlerinde, özellikle tek çekirdek testinde Exynos 9810, Snapdragon 845'e fark atıyor.

Çoklu çekirdek testlerine geldiğimizde ise fark biraz kapanıyor. iOS ve Android cihazlardaki işlemci gücü farkının da gün geçtikçe kapandığını gözler önüne seren bu test, Android kullanıcılarının yüzünü güldürüyor. Bu ve benzeri testler 'sentetik' olarak nitelendirildiği için, günlük kullanımda çok daha farklı sonuçlar elde edebilirsiniz, ancak yine de bu tip testler belli oranda bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.

Şimdi işlemci gücünü bir kenara bırakalım, GPU kıyaslamasına geçelim. CPU olarak Exynos 9810 karşısında çuvallayan Snapdragon 845, GPU konusunda öne geçiyor. Basemark X testinde gördüğümüz üzere Adreno 630, Mali-G72 MP18'den daha güçlü.

GFX 3.1 Manhattan testinde ise Adreno 630, rakibinden %30 daha iyi performans sunuyor.

Daha geniş çaplı bir donanım testi için, Basemark OS 2.0 sonuçlarına da göz atmamız gerekiyor. Bu teste göre Snapdragon 845'li S9 Plus, rakibinden daha akıcı bir deneyim sunuyor.

Basemark OS 2.0 testinde Exynos 9810'un önüne geçen Snapdragon 845, şaşırtıcı olmayan bir biçimde AnTuTu testlerinde de benzer değerler veriyor.

Gerçek hayat deneyimlerinde ise neredeyse hiçbir fark görülmeyen S9'un bu farklı modellerinin her ikisi de sizi pişman etmeyecek. Samsung, yıllardır çipset farkından kaynaklanan farkları kapatmak için çabaladı, çabalıyor; ve bu konuda başarılı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu farklılıklardan birini örnekleyecek olursak, 4K çekim yapma kapasitelerini söyleyebiliriz. Exynos 9810, 4K 120 FPS çekim yapabiliyorken, Snapdragon 845, 4K 60 FPS çekim yapabiliyor. Bu farkı kapatmak için Samsung, 4K videoları her iki modelde de 60 FPS ile sınırladı.

Pil Ömrü

Samsung Galaxy S9 Plus'ın Snapdragon 845'li versiyonu, Exynos 9810'a göre daha çok pil tüketiyor. Bu durumun sebebi ise büyük ihtimalle optimizasyon. Samsung'un kendi işlemcisi -haliyle- telefonla daha optimize çalışıyor.

Sonuca gelecek olursak, her iki cihaz da kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Neredeyse ayırt edilemeyecek düzeyde farklara sahip olan cihazlar, çok ciddi farklar barındırmıyor. Exynos 9810 CPU gücü olarak, Snapdragon 845 ise GPU olarak önde olsa da endişelenecek bir durum yok. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Galaxy S9 veya S9 Plus alacak olsanız hangi işlemcili modeli kullanmak isterdiniz?