Xiaomi Mi Mix 2S'in AnTuTu Sonuçları Ortaya Çıktı!

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi Mix 2S'e ait olduğu iddia edilen bazı AnTuTu test sonuçları ortaya çıktı. Sonuçlara göre Xiaomi Mi Mix 2S, Snapdragon 845 ile adeta uçacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin yeni amiral gemisi Mi Mix 2S’in Snapdragon 845 işlemcisi kullanan ilk akıllı telefon olabileceğine dair bir sızıntı ortaya çıktı. İddiaya göre aşağıda gördüğünüz AnTuTu test sonuçları, polaris kod adlı Xiaomi Mi Mix 2S’e ait.

Sızıntı görüntüyü yorumlamak gerekirse, test edilen cihazın inanılmaz bir paun aldığını söyleyebiliriz. Aynı AnTuTu sürümünde test edilen Kirin 970 işlemcili Huawei Mate 10 Pro yalnızca 218.000 puan almayı başarmıştı. Xiaomi Mi Mix 2S'in ise 270.461 puan aldığı görülüyor.

Bununla birlikte sonuçların Xiaomi Mi Mix 2S’e ait olduğuna dair kesin bir bilgi de bulunmuyor. Şu kesin ki Samsung, 25 Şubat’ta Galaxy S9 ile birlikte Snapdragon 845’li bir akıllı telefon tanıtacak. Dolayısı ile Xiaomi’nin ‘ilk’ olmak için 20 günden kısa bir süresi var.

Çinli şirketin MWC 2018 öncesinde ‘Snapdragon 845’li ilk telefon’ gibi bir başlık altında telefon çıkarmayı planlaması, Samsung, Nokia gibi şirketlerin amiral gemilerinin gölgesinde kalmasına neden olabilir. Xiaomi’nin ne yapacağını bekleyip göreceğiz.