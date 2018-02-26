Xiaomi Mi Mix 2S'in Lansman Tarihi Açıklandı!

Xiaomi Ürün Yönetim Direktörü Donovan Sung, attığı tweet ile Mi Mix 2S'in tanıtım tarihini açıkladı. Tweet'te ayrıca cihazın işlemcisi ve AnTuTu skoru da açıklandı.

Çinli akıllı telefon üretici Xiaomi, özellikle son birkaç yılda çıkardığı düşük fiyat etiketine sahip güçlü akıllı telefonlarla alternatif bir marka arayan akıllı telefon kullanıcılarına oldukça uygun bir seçenek oldu. Fakat şirketin tek özelliği uygun fiyatlı telefonlar piyasaya sürmesi değil, aynı zamanda akıllı telefon tasarım sınırlarını zorlayan modelleri.

Üç tarafı çerçevesiz Mi Mix modeli ile çerçevesiz telefon akımını başlatarak akıllı telefon endüstrisini farklı bir çağa atlatan şirket, Mi Mix 2 ile bu tasarımı biraz daha geliştirmişti. Çinli üreticinin şimdiki planı ise serisinin yeni üyesi Mi Mix 2S ile akıllı telefon endüstrisine ‘çerçevesiz ekran 3.0’ tasarım anlayışını göstermek.

Xiaomi'nin Ürün Yönetim Direktörü olan Donovan Sung, yepyeni bir tasarıma sahip olan Xiaomi Mi Mix 2S için tarih verdi. Attığı tweet ile yeni Xiaomi amiral gemisinin 27 Mart’ta tüketicilere tanıtılacağını haber veren Sung, cihazın Snapdragon 845 ile güçlendirileceğini de müjdeledi.

Atılan tweet'in görselinde ayrıca ‘273741’ sayısı da göze çarpıyor. Bu sayı, Mi Mix 2S’in Antutu benchmark sonucuna bir gönderme olarak yorumlandı. Önceki sızıntılardan bildiğimiz kadarı ile Mi Mix 2S 8GB RAM’e ve 256GB depolama alanına sahip olacak. Android Oreo ile kutudan çıkacak cihazda 18:9 formatında Full HD+ bir ekran bulunacak. 3400mAh bataryası bulunan cihazın arkasında Sony IMX 363 sensörlü kamera yer alacak.