Snapdragon 845 Yonga Seti, 835’ten Çok Daha Hızlı

Qualcomm tarafından Aralık ayında duyurulan Snapdragon 845, yapılan testler sonrası ortaya çıkan grafiklerde üstünlüğünü gösterdi.

Galaxy S8, LG V30, Xiaomi Mi 6 ve OnePlus 5T gibi geçtiğimiz senenin amıral gemilerinde kullanılan Snapdragon 835 yonga seti, 845 ile kıyaslandığında oldukça yavaş kaldı. Snapdragon 845 ile ilgili spesifikasyonlar ortaya çıktığında eski yonga setinde olduğu gibi 10 nm üretim sürecine tabi tutulacağı duyurulduğunda insanlar büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

Çünkü kullanıcılar yeni yonga setinin 7 nm üretim sürecine tabi tutulacağını düşünüyordu. Üretim süreci değişmiş olsaydı ne kadar büyük farklar olurdu bilemeyiz. Ancak Snapdragon 845, 835’ten %28.3 daha güçlü. Aşağıda paylaşmış olduğumuz grafikten 845’in her konuda üstün olduğunu görebilirsiniz.

Yeni testlere göre Snapdragon 845, 835’e oranla zorlandığında %50 daha yüksek işlem yapıyor. Testlerde kullanılan, Snapdragon 835’li Xiaomi Mi6 210.740 puan ve Snapdragon 845’li Xiaomi Mi Mix 2S 270.461 puan aldı. Xiaomi Mi6'nın 6 GB RAM kullanıyor, ancak testler sırasında kullanılan Xiaomi Mi Mix 2S’in kaç GB RAM kullandığıyla ilgili net bir bilgi paylaşılmadı.

Açıkça konuşmak gerekirse, diğer özelliklerinde farklı olduğu düşünüldüğünde yeni yonga setinin tam olarak ne kadar hızlı olduğunu söylemek oldukça güç. Performans farkını net bir şekilde söyleyemesek de rahatlıkla %20-25 oranında bir artış olduğunu söyleyebiliriz.