Google'ın çıkardığı Snapseed'e üç yeni özellik eklendi. Yeni özellikler, fotoğraf düzenleme deneyiminizi yeni bir boyuta taşıyacak gibi duruyor.

Fotoğraf düzenleme, özellikle fotoğraflarla ilgilenen kullanıcılar için her zaman önemli bir konu olmuştur. Gerek bilgisayar gerekse de mobil işletim sistemlerinde bu tarz görselleri düzenleyebilmemiz için pratik veya profesyonel birçok program bulunmakta. Bunlar arasında en göz çarpanlardan birisi ise Google’ın resim düzenleme programı Snapseed'i gösterebiliriz. iOS ve Android sürümlerinde yer Snapseed, kullanıcılara beklenilenin fazlasını sunmaya çalışıyor.

Snapseed sürümüne dün yeni özellikler eklendi. 2.17 sürümüne yükselen Snapseed, fotoğraflarda ince ayarları profesyonel programlara taş çıkartacak şekilde yapmak isteyenler için muhteşem bir program. Google tarafından geliştirilen programa, yeni güncelleme ile birlikte üç yeni özellik eklendi.

İlk özelliğin ismi “Double Exposure” olarak açıklandı. Teknik anlamda üst üste fotoğraf çekme olarak adlandırabileceğimiz teknik, Snapseed’de iki fotoğrafı birleştirmek için kullanılıyor. Google’a göre bu özellik, analog film tekniklerinden ve sayısal görüntü işleme yönteminden esinlenerek yapılmış.

Bunun dışında gelen bir diğer özelliğin ise “Face Pose” olduğu açıklandı. Bu yeni özellikte, 3 boyutlu modellerle portre pozu düzeltilebiliyor. Face Pose özelliğinin son derece işlevsel olduğunu söyleyebilirim.

Google’ın eklediği üçüncü ve son özellik ise “Genişlet” özelliği oldu. Burada kullanıcılar, normal olarak resimlerini genişletebiliyorlar.

Programın son derece işlevsel çalıştığını söyleyebilirim. Hatta mobil işletim sistemlerinde gördüğüm en iyi fotoğraf düzenleme uygulamalarından birisidir kendisi. Snapseed'in Android dışında iOS platformlarında da yer aldığını belirtelim. iOS kullanıcıları da eğer isterlerse programı indirebilir, yeni özelliklerin tadını çıkartabilirler.