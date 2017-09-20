Snapseed Yenilendi: Arayüz Tamamen Elden Geçirildi

Google'ın popüler fotoğraf düzenleme uygulaması hem Android hem de iOS için yenilendi. Güncelleme arayüzü topyekün değiştiriyor.

Google, Snapseed v2.18'in dağıtımına başladı. Miltaşı konumunda yer alacak güncelleme versiyon numarasında farklı görünmese de fotoğraf düzenleme yazılımını tamamen görsel olarak yeniliyor.

Çok daha kullanıcı dostu ve anlaşılır hale gelen uygulama iki büyük akıllı telefon işletim sistemi olan Android ve iOS için yayınlanmaya başlandı. Daha önceki sistemde çok daha karmaşık olan uygulama, alışma süreci gerektiriyordu. Yeni versiyonda kullanıcıların kullanımına açık tüm filtreler "Looks" adı altında toplanmış halde ve uygulamayı açar açmaz fotoğrafınıza uygulanabilir şekilde sizi bekliyor.

Yeni güncelleme arayüzün geliştirilmesi yanında bir kaç hız kazandırıcı özellik de getiriyor. Bunlardan bir tanesi olan hazı ayarlar diyebileceğimiz fonksiyon, daha önceden ayarladığınız filtre ve ayar dizisini elinizdeki düzenlemek istediğiniz fotoğrafa tek dokunuşla uygulamanızı sağlıyor. Bunun yanında Snapseed size toplam 11 tane de hazır ayar veriyor, dilerseniz bunları kullanarak da fotoğrafınızı güzelleştirebiliyorsunuz.