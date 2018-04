SNES Classic Edition Yeniden Satışa Çıktı

Çocukluğumuz efsanelerinden olan, ancak neredeyse hiçbirimizin gerçek adını bilmediği konsolun yeni versiyonu yeniden stoklarda.

Nintendo, 2018'de SNES Classic Editions'ı üretmeye devam edeceğine söz vermesine rağmen, gelen yoğun rağbet sonrası konsolu bulmak inanılmaz zor oluyordu. Stok problemine rağmen, geçtiğimiz yılın aralık ayına dek 4 milyon adet konsol satmayı başarmıştı.

SNES Classic Edition, 1991'de piyasaya sürülen klasik konsolun daha küçük bir versiyonu. Konsol, iki adet kablolu kontrol cihazı ve 21 adet önemli Super Nintendo oyunu içeriyor. Oyunlar arasında, Super Mario World, Super Metroid, Final Fantasy III, Earthbound ve The Legend of Zelda: A Link to the Past bulunuyor.

Henüz Türkiye'de piyasaya sürülmemiş bu konsol, nostaljik ve 16-bitlik oyunlara ilgi duyanlar için Bulunmaz bir nimet. Nintendo'nun büyük talebe rağmen halen üretimi sınırlı tutması da belli ki bir satış stratejisi. Muhtemelen bir süre sonra birçok ülke için ürün yeniden bulunabilir hale girecektir.