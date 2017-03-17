Sniper Elite 4 İçin DLC Geliyor

Sniper Elite 4, oyun camiasından iyi notlar almıştı. Şimdi ise hızlı bir şekilde oyunun ek paketleri geliyor!

Sniper Elite 4, güzel yorumlarla çıktı ve çıkışının üzerinden daha bir ay bile geçmedi. Gelen haberler ise nişancılık oyunu sevenleri sevindirecek cinsten. Oyunun ilk indirilebilir içeriği yakında oyunculara sunulacak.

21 Mart Salı günü, Deathstorm DLC’si oyunculara sunulacak. Bu indirilebilir içerikle birlikte oyuncular, Night Fighter isimli bir genişleme paketine, Elimination adı verilen çoklu oyuncu moduna ve bir de Night Woods haritasına sahip olacaklar. Ayrıca hikayeye ek olarak sunulan bir bölümle karşılaşacaklar. Bu bölüm, İtalya’nın kuzey kesimlerinde geçiyor. Oyuncuların Nazi Deniz Üssü’nü ziyaret edecekleri bu bölüm ister tek kişilik istenirse de co-op olarak iki kişilik oynanabilecek.

Night Fighter genişleme paketiyle birlikte oyuncular yeni silahlara, gece kamuflajlarına ve karakter skin’lerine kavuşacaklar. Çoklu oyuncu tarafında ise bu DLC’ye sahip olan oyuncular 12 oyunculu Elimination modunu oynayabilecek. Night Woods haritası da ücretsiz olarak gelecek.