Rebellion, 1930'lu yıllarda geçen Strange Brigade adındaki yeni oyunlarını duyurdu.

Etkileyici Sniper Elite serisinin yapımcısı olarak bildiğimiz Rebellion yeni bir oyun çıkarıyor. 1930'lu yıllarda geçecek bu yeni oyunlarının adı da Strange Brigade olarak belirlendi.

Strange Brigade, oyuncuları 2. Dünya Savaşı öncesi Britanya İmparatorluğu zamanlarında dünyanın en ücra köşelerine götürüyor. Strange Brigade oyunculara kayıp uygarlıkları ve mezarları bulma ve bunları yaparken de yollarına çıkan düşmanlarla savaşma imkanları sunuyor. Oyundaki bazı düşmanların oldukça zorlu olduğu belirtildi. Bu düşmanlardan biri de Mısırlı cadı prensesin canlandırdığı mitolojik canavarlar.

Fakat oyuncular bu zorlu hikayede tek başlarına olmayacaklar. Brigade ekibinin dört üyesinden birini seçtikten sonra co-op oyun şekli ile bu doğaüstü düşmanlarla savaşmak mümkün olabilecek.

Strange Brigade, değişik aksiyon-macera tarzı bir oyun olmasıyla ve co-op oynanış modu ile dikkat çekiyor. Left 4 Dead oyununun üreticisi Evolve'un yeni co-op oyununu bekleyenlerin hayal kırıklığına uğraması sonrasında böyle bir oyun sektördeki açığı kapatabilir.

Strange Brigade'in Sniper Elite oyunlarından oldukça farklı olduğunu söyleyebiliriz. Oyuncular bu oyunu gizliliğe daha az önem vererek rahatça oynayabilecekler. Şimdilik oyunu beklemekten başka bir çare olmasa da oyunun bu sene olacak olan E3 etkinliğinde tanıtılacağı söyleniyor. Rebellion'ın hayranları E3 etkinliğini takip ettikleri takdirde bu oyunun nasıl şekillendiğini görebilecekler.

Strange Brigade'in çıkış tarihi henüz belli değil. Fakat bu oyunun PlayStation 4, Xbox One ve PC ortamlarında oynanabileceği açıklandı.

Dilerseniz oyuna ait videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.