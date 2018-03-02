Xbox Live’da yaşanan sorun, oyuncularla birlikte Snoop Dogg’u da çileden çıkardı. Ünlü rapçi, sosyal medya hesabından Xbox Live’a küfür ettiği bir video paylaştı.

Microsoft’un çevrimiçi oyun servisi olan Xbox Live, bir süredir sorunlarla karşılaşıyor. Bazı kişilerde çalışmayan hizmet oyuncuları çileden çıkarırken Microsoft, bu sorunu çözmek için çalıştığını açıkladı.

Sosyal medyadan gelen şikayetlere göre Xbox One oyuncu kitlesinin büyük bir bölümünü etkileyen bu sunucu sorunu yalnızca biz oyuncuları değil, dünyaca ünlü rap sanatçısı Snoop Dogg’u da sinirlendirdi. Xbox Live’ın sorunlu olmasından dolayı oyuna giremeyen Snoop Dogg, paylaştığı bir videoda Microsoft’a ve Xbox One’a ardı ardına küfürler savuruyor.

Not: Videoda İngilizce olarak küfürler sarf edilmektedir. İzlemeden önce bunu göz önünde bulundurmanızı öneriyorum.

Microsoft’un ilk açıklamalarına göre bu sorunun ardında bulut depolama alanı, arkadaş bulma ve diğer çevrimiçi işlevlerin yaşadığı sorunlar yatıyor. Xbox Live’da yaşanan sorundan dolayı, canlı oturum açarken veya bazı oyunları açmaya çalışırken sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Örneğin Tom Clancy: Rainbox Six: Siege gibi oyunlar bu durumdan etkilenmiş durumda. Oyunlar dışında Netflix ve Amazon Video gibi platformların da video açma konusunda sıkıntılar yaşadığı açıklandı.

Bazı üyelerin başarılarını, arkadaş listelerini veya arkadaşlarının etkinliğini incelemekte sorun yaşadıklarını tespit ettiklerini ve ekibin şu anda sorunu çözmek için çalıştığını belirten Microsoft, kullanıcılara sabırları için teşekkür etti.