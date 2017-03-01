Japonların dünyaca ünlü telekomünikasyon ve internet şirketi olan Softbank’ın CEO’su Masayoshi Son, akıllı robotların sayısının 30 yıl içinde insanlığın nüfusundan fazla olacağını söyledi.

Barselona’daki Dünya Mobil Kongresi’nde teknolojinin gelecekte ne yönde ilerleyeceğine dair görüşlerini paylaşan Softbank’ın CEO’su Masayoshi Son, "Gelecek 30 yılda ayakkabılarımızda bulunan çipler beynimizden daha akıllı olacak. Bu çiplerin üstüne basacağız ama onlardan daha geride olacağız" dedi. Bugün ortalama bir insanın IQ’sunun 100, Albert Einstein ya da Leonardo Da Vinci gibi kişilerin 200’e kadar çıktığını söyleyen Son, bu kişilerin ‘dahi’ olarak nitelenmesine karşılık olarak robotların IQ’sunun zamanla 10 bine kadar çıkabileceğini söyledi. Bunu ‘süper zekanın doğuşu’ olarak tanımlayan Son, ‘evet, bu gerçek olacak’ dedi.

Akıllı robotların 30 sene içerisinde insan nüfusundan daha fazla sayıda olacağını, şekillerinin ve boyutlarının insanlarla benzerlik göstereceğini söyleyen Son, bazı robotların uçup yüzebileceğini, bazılarının iki bacağının, bazılarınınsa yüzlerce bacağa sahip olabileceğini söyledi.

Robotların ne tür bir tehlike oluşturabileceği konusunda da fikirlerini belirten Son, konuşmasını şu ifadelerle noktalıyor: "Bence bu süper ya da zeka bizim ortağımız olacak. Eğer bunları doğru kullanmazsak bu bir risk oluşturacaktır. Buna karşın robotları doğru işler için kullanırsak bunlar daha iyi bir yaşam için ortaklarımız olabilir."