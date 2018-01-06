Soğuk kış günlerinde, yolda kalmak ya da sanayiye uğramak istemiyorsanız arabanızın motorunu ısıtmayı unutmayın.

Aracını soğuk havalarda ısıtmadan kullanan bir çok kişi, modern otomobillerin ısıtmadan kullanılabileceğini düşünüyor. Aslında bu düşünce çokta yanlış değil. Çünkü yeni motor sistemleri soğuk havalarda çok hızlı bir şekilde devreye girebiliyor.

Ancak aracınızın motoru yeni model olsa da, en azından 5 dakikanızı aracınızı ısıtmaya ayırmayı öneriyorum. Çünkü soğukta benzin buharlaşmaz ve zaten soğuk olan motor parçaları kırılgan bir hal alır. Aracınızın motorunu yavaş giderek ısıtabilirsiniz.

Ancak karşınıza ne çıkacağı ve ne zaman devir yükseltmek zorunda kalacağınız belli değil. Devir yükselttiğinizde oluşan yüksek basınçla motorunuza zarar verebilirsiniz. En azından 5 dakikanızı araç motorunu ısıtmaya harcayarak, kendinizi bu zarardan kurtulabilirsiniz.

Ayrıca modern bir arabanız yoksa ve eski karbüratörlü modelleri kullanıyorsanız, motorunuzun yağlanması için aracınızı önceden çalıştırmak büyük bir önem kazanıyor. Aynı şey, tüm soğuk, kırılgan lastik hortumlara ve konektörlere bir miktar ısı almak için de geçerli.

Normal çalışma sıcaklıklarında bir motor daha verimlidir ve soğuk bir motora kıyasla daha az kirlenir. Özetlemek gerekirse, modern araçlar soğuk havalarda ısıtmadan çalıştırılabilir. Ancak hiç zarar görmediğini düşünmeniz biraz yanlış bir durum. Sizlerde 5-10 dakikanızı araç motorunu ısıtmaya ayırarak, hem ömrünü uzatabilir hemde yakıt tasarrufu sağlayabilirsiniz. Siz aracınızı çalıştırmadan önce ısıtıyormusunuz?