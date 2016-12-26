Soğukta Donan Araba Camlarını Saniyeler İçinde Çözen Yöntem

Otomobilinizin camında oluşan buzu saniyeler içinde çözen, mucize gibi yöntem.

Kışın dondurucu soğunuzu artık iliklerimize kadar yaşadığımız günler gelmiş durumda. Ülkenin dört bir yanında kar hayatı etkiliyor ve sıcaklıklar da giderek düşmeye devam ediyor.

Böylesine zorlu hava şartlarında işe, okula gitmek epey zor. Eğer ulaşımınızı toplu taşıma ile yapıyorsanız zaten sabahın soğuğu sizi bezdirmekte. Fakat şahsi aracınız ile bunu gerçekleştiriyorsanız bu seferde soğuğun arabanızda oluşturduğu şeylerle uğraşıyorsunuz. Bu şeylerden en fazla öne çıkanı ve muhtemelen en sinir bozucu olanı donan camlar.

Soğuktan donan ve üzerinde bir buz tabakası oluşan camlar, sürücülerin görüş açısını engellediği gibi temizlenmesi konusunda da epey zorluk çıkırıyor. Ya aracınızı ısıtıp bir süre bekleyip camdaki buzun erimesini sağlamanız gerekiyor, ya da buzu, camı çizmeden bir şekilde kazımanız. Bu iki yöntem de zaman açısından sizi baya yavaşlatabilir. Fakat bu duruma inanılmaz derecede basit bir çözüm var.

Aracınızın camındaki buzu çözmek için ihtiyacınız olan iki şey su ve tuvalet ispirtosu. Boş bir sprey şişesi bulup üçte birini su, kalanını ise tuvalet ispirtosuyla doldurup hazırlayacağınız basit bir karışım, saniyeler içinde camdaki buzu çözecektir. Sprey şişesini arabanızın bir köşesine koyun, ihtiyacınız olduğunda da çıkarıp kullanın.

Bu arada düz mantık yürütüp camdaki buzu eritmek için sıcak su dökmek gibi bir hata sakın yapmayın. Sonuç olarak buzları çözmüş olursunuz fakat ani ısı değişikliği sonrası kırılıp paramparça olan cam ya yanında bonus olur.