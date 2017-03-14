Soğuktan 'Bi Tarafı' Değil, Her Tarafı Donan Ev!

Sosyal medya nerede ilginç ve tartışılan bir olay varsa önümüze sermeye devam ediyor. Soğuk hava akımının şiddetini gösteren bu ev ise onlardan sadece birisi.

Biz yavaş yavaş ısınmaya başlayıp Nisan - Mayıs aylarında gevşemeyi beklerken New York, mart ayının karakışıyla mücadele veriyor. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin, buradaki hava şartlarının ne kadar zorlu olduğunu ortaya koymuş.

Şehrin Webster bölgesindeki Ontario Gölü'nün hemen kenarında bulunan bu ev, şehrin bir kaç gün maruz kaldığı soğuk hava akımı sonunda buzdan bir heykele dönüştü.

Fotoğrafçı John Kucko, Facebook sayfasında ve Twitter'da bazı fotoğraflar yayınladığında bu ilginç olay sosyal medyada konuşulmaya başladı. İnsanlar sahte olduğunu öne sürünce Kucko durumu ispatlamak için çektiği videoları da tüm hesaplarında ve bir canlı yayın bile yaptı.

Evin komşularına göre uzun yıllardır tekrarlanan bu olaya tüm kasaba alışmış. Ancak bir fotoğrafçı ve sosyal medya gerçeği ile tüm dünya bu ilginç evin ününü duymuş oldu.