Soğuktan Donup, Adeta Buzdan Kaleye Dönüşen Deniz Feneri

Yaprakların, ağaçların ya da araç sileceklerin buz tutmasına, donmasına alışığız. Fakat bu kez donan koca bir deniz feneri.

Kış artık gelmiş durumda. Özellikle okula giden öğrenciler, ya da işlerine giden insanlar, bu durumu en sağlam hissedenler diyebiliriz.

Fakat sabah hisstediğiniz o soğuk, aslında pek de soğuk olmayabilir. Buna bir örnek Amerika'daki Michigan Gölü'nden gelmekte. Michigan Gölü'nde bulunan bir deniz feneri, kutuplardan gelen bir girdabın ortasında kalmasının ardından kelimenin tam anlamıyla donmuş. Buzdan bir kaleye dönüşen deniz feneri, üstündeki buz katmanı sebebiyle de -geçici de olsa- çalışmaz hale gelmiş.