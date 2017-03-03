Tam 4 soğutma ile boş boldukları her yere fan sokalım politikası ile Inno3D GeForce GTX 1080 Ti iChill serisi tanıtıldı. Sağlam hız aşırtmaları yapılacak gibi duruyor.

Nvidia’nın yeni ekran kartı GeForce 1080 Ti tanıtıldı. Tanıtılır tanıtılmaz da diğer firmalar ekran kartlarını kendi sistemleri ile çıkarmaya başladılar. Inno3D de boş durmadı ve Pascal GP102 mimarili GeForce GTX 1080 Ti’den güç alan iki ekran kartı modelini duyurdu. Bunlar, 1080 Ti iChill X3 ve iChill X4 olarak açıklandı.

İki ekran kartı da üst düzey soğutma sistemleri ile donatıldı. Inno3D GeForce GTX 1080 Ti iChill X3’te üç fan bulunurken, X4’te üç fan ön tarafta, bir küçük fan da üst tarafta bulunuyor. Özellikle X4’ün tasarımı görmeye alışık olduğumuz bir model değil. En iyi soğutma sağlayan markalardan olan Inno3D, TitanX’ten bile güçlü olan bu yeni kartı soğuk tutarak tam performans almayı hedefliyor.

Kartın fan sayısının fazla olmasının yanında, bütün kart alüminyum ısı boruları ile donatılmış durumda. Bu sayede kartın ısısı her an hızlı bir şekilde soğutulabiliyor. Bu kadar fan fazla ses olmayacak mı derseniz, kartın "PWM" fan kontrolü olduğunu belirtelim. Kart, işlem ve sıcaklık durumuna göre fan hızını ayarlayabiliyor.

iChill X3’te kartın güç alacağı Pin, 8+6 pin yapılandırması ile gelecek. iChill X4’de daha fazla hız aşırtması yapılabileceğinden bu sayı 8+8’e çıkacak. Kartın arkasında, “Herculez Armor” arka plakası yer alacak. Bu plaka sayesinde, kart dışarıdan gelecek mücadelelere karşı dayanıklı olacak.

Açıkçası GTX 1080 Ti zaten muhteşem özelliklerle geliyor. Bir önceki modeli GTX 1080’den %35 daha güçlü olan kartın bu soğutma sistemi ile sağlam hız aşırtmaları göreceğine inanıyorum. Ancak, soğutma konusunda Asus ve MSI’a karşı daha çok ilgimin olduğunu söyleyebilirim. Özellikle MSI’ı gerek tasarımı gerek soğutması gerekse de yazılımlarıyla bir bütün olarak görüyorum.