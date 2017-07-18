Şok Araştırma: Genlerimizin Büyük Çoğunluğu 'Gereksizmiş'!

Yeni bir araştırmaya göre insan genomunun en az dörtte üçü, fonksiyonel olmayan, önemsiz DNA’dan oluşuyor. Sonuçlar bilim dünyasını karıştırdı.

Watson ve Crick 1950'lerde DNA'nın çift sarmal yapısını keşfettikten sonra bilim insanları, genomlarımızın bizim için ne kadar önemli olduğunu araştırmaya koyuldular. Şimdi ise uzman bir biyolog, bu sorunun cevabını basit matematik sayesinde bulabileceğimizi savunuyor.

Houston Üniversitesi'nden Dan Graur, insan genomunun işlevsel bölümünün toplam DNA'mızın yalnızca yüzde 10 ila 15'i olduğunu, bu rakamın taş çatlasa %25 olacağını savunuyor. Genomumuzun geri kalan %75 ile 90’lık kısmı ise bilim insanına göre gereksiz, üstelik yararsızlar ve bozulmuş nükleik asit dizilerinden oluşuyorlar. Bu atık DNA’lar vücudumuzun içinde sayısız ve gereksiz kimyasal reaksiyonlara neden oluyorlar.

Zamanla genomlarımızda görünen zararlı mutasyonlar ve genetik varyasyonlar, DNA’larımızda bulunan 4 kiyasal bazın (Adenin, Sitozin Guanin ve Timin) yer değişmesi ya da yeniden sıralanması ile meydana gelirler.

Atık DNA’larda mutasyon meydana geldiğinde, söz konusu genetik kodlar nötr olarak kabul edilirler. Fakat işlevsel ve tanımlayıcı olan az miktardaki DNA’larımızda mutasyonlar oluştuğunda, sonuçlar oldukça zararlı ve hatta ölümcül olabilirler.

Araştırmacıya göre atık DNA’ların evrimsel süreçlere ilişkin çok önemli bir görevi var. Her ne kadar bir insanda görevleri anlaşılamasa da, türün devamlığı konusunda bir sübab görevi görüyorlar. Çünkü mutasyonlar erken ölüm sayılarını arttırırlar ve daha az mutasyon, daha geç ölüm demektir. Ayrıca nüfus artış hızı ve üreme hızlarının dengelenmesi için zararlı mutasyonların engellenmesi söz konusu.

Başka bir örnekle açıklayacak olursak, atom bombasının atıldığı bir bölgede uzun yıllar boyunca sakat doğumlar meydana gelebilir. Söz konusu araştırmaya göre, sakat doğan çocukların işe yarayan genleri zarar görmüştür. Yani atık genler zarar görmemiştir.

Araştırmacıya göre tüm genomumuz zararlı mutasyonların etkisine açık olsaydı, sağlık bir bireyin dünyaya gelmesi için binlerce sağlıksız bireyin doğması gerekecekti.

Sonuç olarak, bir bireyin yaşamı süresince belki de hiç bir işine yaramayan "gereksiz" atık genler, türümüzün devamlılığı için oldukça değerliler.