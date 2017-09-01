Uydu Görüntüleriyle Harvey Kasırgasının Öncesi ve Sonrası!

ABD, ülke tarihi boyunca kasırgalarla mücadele vermiştir. Katrina gibi dev tufanları atlatıp yaraları saran ülke, 2017 yazında hiç beklenmedik bir misafiri karşılamakta zorlandı. Üstelik bu sefer kara sınırları içinde hız kesmeyen Harvey afeti, Teksas eyaletine kadar ulaştı.

Teksas yüz ölçümü bakımından Almanya'nın neredeyse 2 katı kadar büyük bir eyalettir ve yaklaşık 5 milyon insana ev sahipliği yapar. Eyaletin doğusu bu çarşamba gününe çok güzel uyanmıştı. Güneşli bir gün ve açık bir gökyüzü... Ancak önüne ne kattıysa götüren Harvey kasırgası burayı da vurdu. Rekor yağış miktarına ulaşan fırtına Teksas’ın doğusunu vuruyordu, dolayısı ile suyun yıkımı beklenenden fazla oldu. 10’larca insan öldü ve binlerce hayvan telef oldu.

Perşembe günü Deimos Imaging, UrtheCast ve DigitalGlobe gibi şirketler, yörüngedeki uydularıyla Teksas’ı görüntülediler. Ortaya çıkan manzaralarda bunun bir kasırga değil tsunami olduğunu düşündüren görüntüler var. İşte yıkımın öncesi ve sonrasıyla en çarpıcı manzaraları:

Siminton, Teksas:

Öncesi:

Sonrası:

Siminton'dan yakın plan:

Öncesi:

Sonrası:

Angleton, Texas:

Öncesi:

Sonrası:

Brookshire, Texas:

Öncesi:

Sonrası:

Rosenberg, Texas:

Öncesi:

Sonrası:

Wharton, Texas:

Öncesi:

Sonrası:

Holiday Lakes, Texas:

Öncesi:

Sonrası:

Hayatını kaybedenlere baş sağlığı diliyor, yaralıların en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz.