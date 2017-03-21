ABD, İstanbul’dan Uçuşa ‘Kabin Yasağı’ mı Getiriyor?

ABD’nin Afrika ve Ortadoğu’daki 8 ülkeden ABD’ye yapılan uçuşlarda, cep telefonundan büyük elektronik cihazların alınmasını yasaklayacağı iddia edildi. AP’ye göre yasak listesinde İstanbul da bulunuyor.

ABD’nin yerel medya organlarında yer alan haberlere göre ABD, Afrika ve Ortadoğu ülkelerinden ülkelerine seyahat edecek yolcuların cep telefonlarından daha büyük (PC, tablet vs) elektronik cihazlarının kabine alınmaması yönünde karar alıyor. Bu karar yalnızca kabin içi için geçerli olacak. Yani yolcular, elektronik cihazlarını bagajlarında getirebilecekler.

Kararın Yemen’de ele geçirilen bir istihbarat sonucu alındığı yönünde açıklamalarda bulunan medya organları, uygulamanın bugünden itibaren başlayacağını iddia ettiler. Yasağın ne kadar süreceği ise henüz belirlenmiş değil.

AP, ismini açıklamayan bir yetkilinin sözlerine dayanarak yasağın getirildiği 10 uluslararası havalimanı arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nın da olduğunu açıkladı. Diğer kentler ise Kahire (Mısır), Amman (Ürdün), Kazablanka (Fas), Doha (Katar), Riyad ve Cidde (Suudi arabistan),Abu Dabi ve Dubai (Birleşik Arap Emrilikleri) Kuveyt (Kuveyt).

AP’nin son dakika olarak geçirdiği habere karşılık olarak THY de bir açıklamada bulundu. “ABD uçuşlarında yolcuların boyutu cep telefonundan büyük elektronik cihazları kabin içine almalarının yasaklanması, konulu haberlerle ilgili olarak operasyonlarımıza yansıyan herhangi bir olumsuzluk veya farklı bir uygulama bulunmamakta. Kabin içinde elektronik eşya taşıma prosedürlerimiz herhangi bir değişiklik olmaksızın uygulanmaktadır" şeklinde açıklama yapan THY’in yanı sıra ABD uçuşlarının güvenlik kontrollerini yapan yetkililer de (firmanın adı Gözen Güvenlik) kendilerine bu konuda herhangi bir bilgi gelmediğini söylediler.