Şok İddia: Tesla İflas mı Ediyor?

Günümüzde en medyatik girişimcilerden birisini size sorsak eminim cevabınız Elon Musk olurdu. Dünya ve Türkiye gündemine sürekli başka yeniliklerle gelen Elon Musk'ın otomobil şirketi Tesla iddialara göre, iflasın eşiğinde.

Vilas Capital Management'ın baş yatırım sorumlusu John Thompson, yatırımcılara açıkladı: "Emin olun ki Tesla adlı şirket, iflasın eşiğinde."

İlk çıktığı günden beri gerek halk tarafından gerekse medya tarafından sürekli gündemde olan ve hızla adını duyuran dev şirket Tesla, Mart ayından bu yana şirket hisselerinde %25 dolaylarında bir değer kaybetti. Uluslararası kredi derecelendirmesi yapan kuruluş Moody's, Tesla'nın kredi notunu da geçtiğimiz günlerde azaltmıştı.

Şirketin Ne Parası, Ne Bütçesi, Ne de Araba Siparişlerini Karşılayacak Gücü Kaldı

Elon Musk, uzun zamandır çok fazla sermaye biriktirerek fonların büyümesine dayanan bir strateji planı yaptı. Thompson, Tesla'nın çalışmalarını sürdürmek için önümüzdeki 18 ay içinde yaklaşık 8 milyar dolara ihtiyacı olacağını tahmin ediyor.

Bir şekilde üretimine devam eden şirket, dakikada 8 bin dolar ve saat başına yaklaşık 480 bin dolar zarar ediyor.

Hedge'in fon yöneticisi, "Musk'ın yeni telafi fikri, şirketin büyüklüğünü artırmaya ve Tesla'nın piyasa değerini büyütmeye teşvik ediyor, ancak kârlı olmayı pek de amaçlamıyor. “Dünyada piyasa kontrolünü ele alan Tesla, Ford'un iki katına çıktı, ancak Ford, geçen yıl 6,6 bin dolara 7,6 milyar dolar kâr sağladı. Tesla ise 100.000 arabayla 2 milyar dolarlık zarara uğradı” açıklamasını yaptı.

Yöneticinin bu konudaki fikri ise “Kariyerimde hiç bu kadar saçma bir şey görmedim” oldu. Elbette başlıkta ve haber içeriğinde belirttiğimiz gibi tüm bunlar bir yatırım uzmanının iddialarından ibaret. Açıkçası biz Elon Musk ve Tesla gibi büyük değerlerin bu kadar kolay pes edeceğini hiç düşünmüyoruz. Sizin yorumunuz ne? Sizce Tesla'nın durumu bu kadar kritik olabilir mi?