EA Sports'un FIFA 19'u bekleyenler için büyük bir sürprizi henüz açık etmediği ve sokak futbolu modunu oyuna tekrardan eklediği söyleniyor.

FIFA Street efsanesini hatırlar mısınız? Üçüncü oyunu serinin kalitesinden biraz uzak olsa da FIFA Street'in çok fazla özleyeninin olduğu kesin. Dün sizlerle Türkiye fiyatlarını paylaştığımız FIFA 19'da 5'e 5 maçların geri dönüşüyle büyük heyecan yeniden başlıyor olabilir.

Gelen sızıntılar, EA Sports'un uzunca süredir beklenen FIFA Street oyununu FIFA 19'un içine entegre edeceği yönünde. Buna göre her gol yediğinizde bir oyuncuyu kaybedeceğiniz, FIFA Street kadar detaylı olmasa da bir başlangıç diyebileceğimiz yeni bir mod oyunda bulunabilir.

Bir yandan bu güzel sızıntıyı sizlerle paylaşmışken, şeytanın avukatlığını da yapmadan olmaz. EA Sports bu kadar heyecanla beklenen ve herkesin oyunda yer almasını istediği bir özelliği bu kadar saklar mıydı? Her sene zaten kısıtlı yeniliklerle karşımızda olan bir yapımdan söz ediyoruz; büyük bir satış potansiyeli oluşturabilecek bu özelliğin çıkışına 1.5 ay kala halen duyurulmaması da ilginç bir durum.