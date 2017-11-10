Snapchat ve Instagram hesapları aracılığıyla kendisine ait olan ‘Rastgele İnsanlar Projesine’ amatör olarak başlayan Norveçli sanatçıya Disney’den destek geldi.

Gelişigüzel fotoğraflar çekip onları hikayeleştirerek, kendi sosyal medya hesaplarında yayınlamasıyla başlamıştı her şey. Hızla çoğalan farklı ülkelerden takipçileri, onu kısa sürede popüler bir ‘sosyal medya sanatçısı’ haline getirdi. Çizimleri, Amerika’da bulunan animasyon stüdyosu Disney’e kadar ulaşmış olacak ki, şirket kendi bünyesinde yaptığı işe devam etmesi teklifinde bulundu.

2014 Yılında ‘Rastgele İnsanlar Projesine’ başladığını belirten Norveçli sanatçı, “Hobi olarak yaptığım bu işi şimdi dünyanın en büyük animasyon şirketinde tam zamanlı yapıyorum.” dedi. “İnsanlara fotoğrafları çekerken haber vermiyor veya sormuyorum. Bu şekilde kendimi yaratıcı olmaya zorluyorum. Sıradan, sıkıcı gibi görünen bir anı yeni bir hikayeye dönüştürüyorum. Sanırım takipçilerim de bundan mutlu oluyor. İnsanları biraz olsun gülümsettiğimi görünce ise, iyi hissediyorum.”

Şimdi bu ilginç fotoğrafların bir kısmını sizinle paylaşıyoruz.

Fotoğraflarda farketmişsinizdir, fakat biz yine de sanatçının sosyal medya kullanıcı adının Geeohsnap olduğunu belirtelim.

En beğendiğiniz fotoğrafı yorumlardan bizimle paylaşır mısınız? :)