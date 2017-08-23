‘Macarena’ Dansı Viral Olan Çocuk, Gözaltına Alındı

Suudi Arabistan’da sokakta yaptığı Macarena danslı videosu sosyal medyada viral olarak yayılan çocuk, Suudi Arabistan yetkilileri tarafından gözaltına alındı.

Suudi yetkililerin ‘halk arasında uygunsuz davranışta bulunmak’la suçladığı 14 yaşındaki çocuk, 45 saniye süren videoda Cidde şehrindeki bir sokakta trafiği durdurarak 1990’lı yılların unutulmaz şarkılarından Macarena’nın ünlü dansını taklit etmişti. İlk kez geçtiğimiz yılın Temmuz ayında yayınlanan video, tüm dünyaya hızla yayılmıştı.

Suudi Arabistan’daki sosyal medya kullanıcıları ise çocuğun ‘ahlaksızca’ davranmakla suçlayıp gözaltına alınmasını doğru bulurken bazıları ise onu şimdiden kahraman ilan etti.

Ülkenin yasalarındaki boşluklar sebebiyle çocukların tutuklanması ya da cezalandırılması gibi kararlar, mahkemenin takdirine bırakılıyor. Ağustos ayında benzer bir olayda Taif şehrindeki müzik festivalinde sahneye çıkarak ‘dab dansı’nı yapan (kişinin eğdiği kolunun üzerine başını kapadığı, sonra da diğer kolunu arkaya doğru uzattığı dans şekli) bir adam, gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.